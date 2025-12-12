Předplatné

První vs. poslední. Fans chtějí radši kontumaci, ale Wolves mohou nachystat past

Video placeholder
SESTŘIH: Wolves - Manchester United 1:4. Krejčí při návratu do základní sestavy nezabránil další prohře Vlků • Zdroj: Canal+ Sport
Fotbalisté Wolverhamptonu vysoko prohráli, ale dali jeden gól
Ladislav Krejčí a jeho smutný výraz, větší radost mohl mít kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes
Zklamaný Ladislav Krejčí po prohře 1:4 s Manchesterem United
Wolverhampton inkasoval proti Manchesteru United čtyřikrát
Ladislav Krejčí v souboji o míč
Ladislav Krejčí v utkání proti Chelsea
22
Fotogalerie
Karel Tvaroh
Blogy
Začít diskusi (0)

BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Jestli něco dokonale definuje aktuální sezonu Premier League, je to její nepředvídatelnost. Ačkoliv v nejlepší ostrovní soutěži tradičně platí, že každý může porazit každého, sobotní duel mezi Arsenalem a Wolverhamptonem působí jako výjimka potvrzující pravidlo.

Začněme od konce. Od beznadějně posledních Wolves. Od týmu, jemuž po úvodních 15 kolech datová predikce Opty přisuzuje naději na záchranu menší než jednoprocentní. Vlci od léta nepoznali příchuť ligového vítězství, na chvostu tabulky se krčí se ziskem pouhých 2 bodů a suverénně nejhorším skóre 8:33, tedy se zápornou bilancí -25 gólů. 

Sestupovou trajektorii se zatím nepodařilo zvrátit ani novému trenérovi Robovi Edwardsovi. Dost by mě zajímalo, jak se tento charismatický 42letý kouč tváří při pohledu na tabulku očekávaných bodů. Ve srovnání s realitou je to silná káva. A vsadil bych si, že jí viděl. I podle „tvrdých dat“ by se sice Wolves měli nacházet na 18. (sestupovém) místě, ale měli by k tomu na kontě 15 bodů a viseli by na zádech třeba takové Aston Ville.

Anketa
Udrží se Wolves s Krejčím v Premier League?
ANO
NE
Přihlásit se
Celkově 109 hlasů

Ano, té Ville, která v sobotu odpoledne v domácím prostředí přejela lídra z Arsenalu a vyhoupla se na třetí flek. Jenže na očekávané body se bohužel pro Edwardse a spol. zatím nehraje. 

Vlčí smečka se během podzimu doslova rozkládá na prvočinitele. Ať už je řeč o tristní organizaci hry, častých individuálních selháních či slabé koncovce, jako by Edwards ani neměl na čem stavět. Kdo by si nevybavil „jeho“ Luton Town, absolutní popelku Premier League, která se do posledního nádechu statečně prala fyzickým fotbalem s mnohonásobně zámožnějšími obry.

Edwards překvapoval s provinčním Lutonem

Úspěch tehdejšího zázračného tažení Lutonu stál na kolektivním sebevědomí, tým se stal tou pravou hvězdou a fungoval precizně jako celek. Jenže nic z toho se zatím Edwardsovi do svých nových svěřenců nepodařilo nahustit. 

Aby toho na družinu z Midlands nebylo málo, touhle dobou si balí věci na výjezd na Emirates. Na stadion lídra Premier League i Ligy mistrů. Na adresu, o které fanoušci Wolves smutně žertují, že by snad bylo nejlepší, kdyby se na ní Vlci ani nedostavili a zápas rovnou kontumovali. Ačkoliv pro poslední tým ligy půjde o výjezd na hřiště favorita, ve kterém přece nemáte co ztratit, v případě Vlků je každý další duel nesmírně citlivou záležitostí.

S každým inkasovaným gólem, s každým prohraným soubojem, s každou nezvládnutou přihrávkou se jen prohlubuje ona kolektivní mizérie. To nechtěné prázdno, které zatím definuje zpackanou sezonu. Edwards potřebuje stavět na sebevědomí a to se těžko buduje v zápasech proti nejlepším. 

Jen čtyřikrát se v historii PL stalo, že se první klanil před posledním. A dvakrát u toho byli Wolves. Inspirace by tedy pro Krejčího a spol. byla. A jestli něco dokonale definuje aktuální sezonu Premier League, je to její nepředvídatelnost.

Ačkoliv v nejlepší ostrovní soutěži tradičně platí, že každý může porazit každého, sobotní duel mezi Arsenalem a Wolverhamptonem působí jako výjimka potvrzující pravidlo. A nebo je to jen další a dosud největší past tohoto ročníku? Jedno je jisté, CANAL+ Sport bude u toho. 

Jménem celé redakce vám přeju hezký víkend ideálně ve společnosti Premier League. 

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal15103228:933
2Manchester City15101435:1631
3Aston Villa1593322:1530
4Crystal Palace1575320:1226
5Chelsea1574425:1525
6Manchester Utd.1574426:2225
7Everton1573518:1724
8Brighton1565425:2123
9Sunderland1565418:1723
10Liverpool1572624:2423
11Tottenham1564525:1822
12Newcastle1564521:1922
13Bournemouth1555521:2420
14Brentford1561821:2419
15Fulham1552820:2417
16Leeds1543819:2915
17Nottingham Forest1543814:2515
18West Ham1534817:2913
19Burnley15311116:3010
20Wolves1502138:332
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů