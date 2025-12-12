První vs. poslední. Fans chtějí radši kontumaci, ale Wolves mohou nachystat past
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Jestli něco dokonale definuje aktuální sezonu Premier League, je to její nepředvídatelnost. Ačkoliv v nejlepší ostrovní soutěži tradičně platí, že každý může porazit každého, sobotní duel mezi Arsenalem a Wolverhamptonem působí jako výjimka potvrzující pravidlo.
Začněme od konce. Od beznadějně posledních Wolves. Od týmu, jemuž po úvodních 15 kolech datová predikce Opty přisuzuje naději na záchranu menší než jednoprocentní. Vlci od léta nepoznali příchuť ligového vítězství, na chvostu tabulky se krčí se ziskem pouhých 2 bodů a suverénně nejhorším skóre 8:33, tedy se zápornou bilancí -25 gólů.
Sestupovou trajektorii se zatím nepodařilo zvrátit ani novému trenérovi Robovi Edwardsovi. Dost by mě zajímalo, jak se tento charismatický 42letý kouč tváří při pohledu na tabulku očekávaných bodů. Ve srovnání s realitou je to silná káva. A vsadil bych si, že jí viděl. I podle „tvrdých dat“ by se sice Wolves měli nacházet na 18. (sestupovém) místě, ale měli by k tomu na kontě 15 bodů a viseli by na zádech třeba takové Aston Ville.
Ano, té Ville, která v sobotu odpoledne v domácím prostředí přejela lídra z Arsenalu a vyhoupla se na třetí flek. Jenže na očekávané body se bohužel pro Edwardse a spol. zatím nehraje.
Vlčí smečka se během podzimu doslova rozkládá na prvočinitele. Ať už je řeč o tristní organizaci hry, častých individuálních selháních či slabé koncovce, jako by Edwards ani neměl na čem stavět. Kdo by si nevybavil „jeho“ Luton Town, absolutní popelku Premier League, která se do posledního nádechu statečně prala fyzickým fotbalem s mnohonásobně zámožnějšími obry.
Edwards překvapoval s provinčním Lutonem
Úspěch tehdejšího zázračného tažení Lutonu stál na kolektivním sebevědomí, tým se stal tou pravou hvězdou a fungoval precizně jako celek. Jenže nic z toho se zatím Edwardsovi do svých nových svěřenců nepodařilo nahustit.
Aby toho na družinu z Midlands nebylo málo, touhle dobou si balí věci na výjezd na Emirates. Na stadion lídra Premier League i Ligy mistrů. Na adresu, o které fanoušci Wolves smutně žertují, že by snad bylo nejlepší, kdyby se na ní Vlci ani nedostavili a zápas rovnou kontumovali. Ačkoliv pro poslední tým ligy půjde o výjezd na hřiště favorita, ve kterém přece nemáte co ztratit, v případě Vlků je každý další duel nesmírně citlivou záležitostí.
S každým inkasovaným gólem, s každým prohraným soubojem, s každou nezvládnutou přihrávkou se jen prohlubuje ona kolektivní mizérie. To nechtěné prázdno, které zatím definuje zpackanou sezonu. Edwards potřebuje stavět na sebevědomí a to se těžko buduje v zápasech proti nejlepším.
Jen čtyřikrát se v historii PL stalo, že se první klanil před posledním. A dvakrát u toho byli Wolves. Inspirace by tedy pro Krejčího a spol. byla. A jestli něco dokonale definuje aktuální sezonu Premier League, je to její nepředvídatelnost.
Ačkoliv v nejlepší ostrovní soutěži tradičně platí, že každý může porazit každého, sobotní duel mezi Arsenalem a Wolverhamptonem působí jako výjimka potvrzující pravidlo. A nebo je to jen další a dosud největší past tohoto ročníku? Jedno je jisté, CANAL+ Sport bude u toho.
Jménem celé redakce vám přeju hezký víkend ideálně ve společnosti Premier League.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28:9
|33
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Crystal Palace
|15
|7
|5
|3
|20:12
|26
|5
Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25:15
|25
|6
Manchester Utd.
|15
|7
|4
|4
|26:22
|25
|7
Everton
|15
|7
|3
|5
|18:17
|24
|8
Brighton
|15
|6
|5
|4
|25:21
|23
|9
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|10
Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24:24
|23
|11
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|12
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|15
Fulham
|15
|5
|2
|8
|20:24
|17
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|15
|3
|4
|8
|17:29
|13
|19
Burnley
|15
|3
|1
|11
|16:30
|10
|20
Wolves
|15
|0
|2
|13
|8:33
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup