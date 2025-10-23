Extrémní počasí v Rijece. Odklad (zřejmě) nehrozí, hrát by se mělo dle programu
PŘÍMO Z RIJEKY | Samozřejmě, zprávy o odložení zápasu nemluví, ještě je dost času, výkop je stanoven na 18.45, ale aktuální počasí v Rijece, kde má Sparta večer odehrát druhý zápas Konferenční ligy, připomíná spíše monzunové deště kdesi v Asii. Jak by řekl Josef Kemr, slavný to herec, ve filmu Na samotě u lesa, tedy parafrázováno: „Prší a prší.“
Už předpovědi byly nepříjemné. Celý čtvrtek mělo v chorvatské Rijece pršet, v době zápasu se pak měl déšť proměnit ve „slejvák.“
„Nevím přesně, kolik by mělo být srážek, ale hráči jsou schopni zvládnout zápas v jakémkoli počasí. I když to na utkání vliv mít může,“ vykládal trenér Brian Priske ve středu v podvečer. Vedle něj seděl brankář Peter Vindahl a na otázku, zda mu „psí“ počasí vadí, jen suše odvětil: „Jsem z Dánska.“
I když čtvrteční Chorvatsko je možná ještě méně přívětivé, než dokáže být jeho země. Od rána opravdu hustě prší, na silnicích se valí voda. Na cestě k přístavu dokonce upozorňovali místní, že není dobré se přibližovat k moři, protože vlny se už valí přes břeh.
Podle aktuálních údajů by během čtvrtka mohlo spadnout přes padesát milimetrů srážek, což odpovídá přibližně čtrnácti dnům běžného deště v Česku. Navíc v čase výkopu, konkrétně před devatenáctou hodinou. Podle meteorologů má v průběhu utkání spadnout zhruba patnáct milimetrů srážek, navíc je předpoklad sílícího větru.
Už ve středu přitom bylo hřiště podmáčené, což bylo znát při otevřené části tréninku hostující Sparty.
Že by se utkání neodehrálo? Odpolední zprávy mluvily jasně: Hrát se bude! „V současné době nemáme žádné od stran, ať už od UEFA nebo domácího týmu, informaci, že by se utkání nemělo odehrát. Všechny organizační složky pracují na tom, aby se zápas konal dle plánu. Hráči i celý realizační tým se chystají na zápas dle stanoveného programu,“ uvedl na X účet Sparta Praha - Fans, jehož prohlášení sdílel i letenský klub.
Trable s odložením pohárového vystoupení mělo Slovácko prakticky přesně před třemi roky. V Konferenční lize uvítalo v Uherském Hradišti Köln, ale střetnutí bylo kvůli mlze ve čtvrtek večer ukončeno už po osmi minutách a bylo přesunuto na páteční třináctou hodinu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off