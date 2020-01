Start Tour de France v Praze? Už se jednalo, zájem má i Giro d‘Italia

Slavné cyklistické závody Tour de France a Giro d'Italia mají zájem zahájit některý z příštích ročníků v Praze. ČTK to řekl pražský radní Vít Šimral (Piráti). Zatím není jasné, kdy by se měly starty uskutečnit, Praha má podle radního zájem hostit obě akce. Do konce ledna by měl vzniknout časový návrh pro oba závody, bude však záležet také na tom, jak se dohodnou jejich představitelé.