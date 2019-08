Hirt se vrací z Astany do CCC. Chtěl jsem šanci jezdit na sebe, vzkázal jezdec | iSport.cz

Vedení CCC si Hirta vyhlédlo jako posilu, která by měla podpořit úsilí týmu v bojích o pozice v celkovém pořadí závodů. "Jan je jedním z jezdců, kteří se často pohybují pod radary, ale pravidelně se drží s nejlepšími v celkovém pořadí. Jeho letošní výsledky, páté místo Kolem Švýcarska a sedmé na Kolem Alp, jsou potvrzením jeho schopností v etapových závodech," uvedl v oficiálním prohlášení generální manažer CCC Jim Ochowicz.

Hirt za CCC jezdil už v letech 2015 až 2017. Tehdy ale tým s názvem CCC Sprandi Polkowice patřil mezi druhodivizní stáje, nyní má licenci WorldTour a řadí se mezi elitu.

