Šílenost na MS cyklistů! Mladík spadl do louže, zmizel v ní úplně celý | iSport.cz

Anglie je deštivým počasím známa, přesto občas dokáže i tak překvapit. V úterý se v anglickém Yorkshiru jela v rámci MS v cyklistice časovka cyklistů do třiadvaceti let. Časovku však ztížily louže, které se na trase po dešti vytvořily. Samotní závodníci se o nich prý dozvěděli až těsně před závodem, a tak se na ně nemohli dostatečně připravit a podle toho to pak na trati také vypadalo.

Jak moc byly tyto louže nebezpečné názorně ukázal Johan Price-Pejtersen, evropský šampion. Dánský cyklista totiž do jedné z nich najel, což pro něj bylo osudné. Kolo totiž neudržel a do kaluže upadl. Ta však byla natolik hluboká, že ho zcela pohltila.

Price-Pejtersen nebyl jediným cyklistou, který v závodě upadl, k zemi se jich poroučelo mnohem víc. Pro něj však měl pád největší důsledky, dojel kvůli němu na 59., tedy posledním místě se ztrátou jedenácti minut.

„Bylo to fakt šílený. Počasí bylo hrozný, ale naštěstí se mi to povedlo,“ řekl po závodě vítěz Dán Mikkel Bjerg. Ten individuální časovku ovládl potřetí za sebou. Za ním se umístili Američané Ian Garrison a Brandon McNulty. Jakub Otruba, jediný Čech v závodě, dojel na 34. místě, i on skončil na zemi.