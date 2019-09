MS v cyklistice 2019, Yorkshire | Co čeká Štybara a spol.? Úchvatná krajina, statisíce lidí u silnice a prevít jménem déšť | iSport.cz

Pastviny v hrabství Yorkshire hrají všemi barvami. Panoramata drsné přírody jsou při pohledu ze sedla skutečným klenotem. Závodníci ale na krásné scenerie často ani vůbec neuvidí. I kdyby se dobrovolně chtěli kochat. Když v této části Británie začínala v roce 2014 Tour de France, samotní cyklisté byli fascinováni šílenstvím, které oni sami kolem anglických tratí způsobili. „Neuvěřitelné, jako bychom byli v tunelu, lidé byli opravdu hluční,” glosoval tehdejší Grand Depart dnes už bývalý cyklista Marcel Kittel.

Před pěti lety na krajnicích silnic fandily údajně až dva miliony lidí. Natěšené davy lze očekávat i nyní - v neděli vyvrcholí v největším hrabství celého Spojeného království světový šampionát cyklistiky. Pokud si místní i nemístní v onom roce 2014 našli nějaké pěkné místečko ke sledování cyklistické bitvy, mohou ho po dobu závodu okupovat i nyní.

Trasa pro světový šampionát totiž takřka dokonale kopíruje tu pět let starou. Identických bude prvních 185 kilometrů z Leedsu do Harrogate, pak peloton najede na čtrnáct kilometrů dlouhý okruh, který celkově sedmkrát obkrouží. Sto kilometrů kolem lázeňského města rozhodně nelze považovat za chvíle, při kterých by si cyklisté odpočinuli. Půjde o pořádně nemilosrdnou proceduru. Neustále nahoru-dolů. To vše už po téměř dvou stech kilometrech od startu dlouhého dne.

Co na urputné štrece jezdce už předtím potká? Pro diváky spousta atraktivních záležitostí. Z pohledu přímých aktérů spíše drsných. Kdo bude tahat za kratší konec se může ukázat už relativně brzy, po šesti desítkách kilometrů dorazí velký balík pod úderné stoupání Kidstones, které v určitých pasážích atakuje hranici 14 %. Kidstones okusili také juniorští závodníci, ovšem ti ve čtvrtek výškové metry zdolávali v opačném směru.

Výživný bude rovněž výšlap na Buttertubs, který je zasazený – podobně jako většina trasy – do kouzelné krajiny. Měří sice jen 2,2 kilometru, ale 9 % v průměru a 15,7 % v extrému hovoří za ledacos. Výkon zde pošplhá až ke 400 wattům. A v momentě zdolání nejvyššího bodu závodu (520 m.n.m.) stále ještě takřka 200 km do cíle…

Když už jsme u vzdáleností, tak letošní poslední dílek celého mistrovství světa je s 280 kilometry druhým nejdelším závodem kalendáře. Jen jarní klasika Milán – San Remo měřila více, a to o jedenáct kilometrů.

Závěrečným velkým testem před příjezdem do Harrogate je překážka jménem Grinton Moor s průměrným stoupáním 6,7 %. Tato část byla v posledních měsících asi tou nejdiskutovanější z celého vrcholu světového šampionátu. Právě zde drsná anglická příroda demonstrovala svoji sílu. Červencová velká voda naprosto strhla kamenný most, který je součástí stoupání. Respektive byl. Nicméně organizátoři nechtěli měnit trasu, a tak na místě zavčasu vyrostl provizorní můstek.

