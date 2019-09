Boj o duhový dres. Po titulu touží Valverde i Sagan, Češi pojedou na Štybara | iSport.cz

To nejlepší nakonec. Silniční závod mužů na mistrovství světa v Anglii bude skutečnou lahůdkou pro cyklistické příznivce. Kdo je zde favoritem? Říct jedno jediné jméno je prakticky nemožné, kandidátů na náročné a zejména hodně dlouhé trati (280 kilometrů) je mnoho. Obhájce titulu Alejandro Valverde, trojnásobný světový šampion Peter Sagan, objevy sezony Mathieu van der Poel a Remco Evenepoel, hvězda červencové Tour de France Julian Alaphilippe, úřadující olympijský vítěz Greg van Avermaet, majitel dlažební kostky z letošního Paříž-Roubaix Philippe Gilbert a samozřejmě i vítěz dvou letošních jarních klasik Zdeněk Štybar.

Někdejší trojnásobný mistr světa v cyklokrosu, který od té doby oslavil mnohé úspěchy i na silnici, je lídrem českého týmu pro dnešní závod, při němž cyklisté nastoupají 3645 metrů.

„Bude tam deset patnáct lidí, kteří budou moct vyhrát. Valverde, Fuglsang, Alaphilippe, ale může to být i Gilbert, Van Avermaet. A doufám, že i já,“ usmál se Štybar, když o mistrovství světa mluvil na nedávné Vueltě. „Může to být takový dobrý mix, ani ne vyloženě pro vrchaře, ale ani pro klasikáře,“ dodal ještě k charakteru trati.

Právě španělskou Grand Tour pojal jako skvělou přípravu na MS a několika útoky na vítězství v etapě a jedním třetím místem ukázal, že ve formě je. Jak moc mu na tomto šampionátu záleží, prokázal i tím, že si na začátku srpna, když byl na závodech v Londýně, odskočil do Leedsu a Harrogate, aby si část trasy závodu s hromadným startem projel.

„Hodně se mi líbí, ale myslím, že to bude velká loterie,“ zhodnotil ji muž, jehož dosud nejlepším umístěním je 14. příčka z Bergenu 2017. „Spousta lidí se podle mě bude bát té délky. Myslím, že se bude čekat až na závěr. Okruh je celkem rychlý. Občas jsou tam takové stojky, že je to sto, dvě stě metrů stoupání dvanáct, třináct procent. Pak se to zase táhne lehce dál a také je tam rychlý sjezd do města,“ popsal Štybar.

Kreuziger: Budu k ruce Zdeňkovi

Velkou proměnnou, o které se přesvědčili při svých závodech už třeba junioři, je za kanálem La Manche počasí. Zatímco na ženy se včera usmívalo i sluníčko, podle předpovědi to vypadá, že muži dnes takové štěstí mít nebudou a meteorologové jim slibují dokonce i déšť. I když ten si třeba na závod Paříž-Roubaix někdejší český cyklokrosař vždy přál. „Na tohle ale určitě ne,“ měl jasno rodák ze Stříbra.

Nebude v tom dnes ale sám, podporovat ho a pomáhat mu budou i další čeští cyklisté v národním dresu, kterými jsou Roman Kreuziger, Petr Vakoč, Josef Černý, František Sisr a Jan Bárta. Kreuziger vybojoval na loňském šampionátu v Rakousku 6. příčku, což bylo historicky nejlepší české umístění na MS. A už dlouho bylo z jeho úst slyšet, že by nyní Štybarovi rád oplatil pomoc.

„Při závodech v Kanadě jsem onemocněl, od té doby jsem se snažil dát do kupy, abych byl co nejvíc fit a byl jsem k ruce Zdeňkovi Štybarovi. Je to hodně technické, hodně kluzké, takže bude důležité, aby měl Zdeněk někoho k ruce hlavně na prvních 200 kilometrech. Tam bude důležité se vyhnout pádům, nebo kdyby se něco přihodilo, tak aby měl lidi kolem sebe a dovezli ho zpět,“ popsal své úkoly Kreuziger.

Připraven pomoci svému týmovému parťákovi je i Vakoč. „Budeme patřit k favoritům na medaile, určitě Zdeněk Štybar je skvěle připravený a motivovaný, trať mu sedí. Bude mít velkou chuť uspět, ke svým mistrovským dresům z cyklokrosu by určitě rád přidal i jeden ze silnice. I pro nás ostatní je to ohromná motivace být součástí tohoto projektu,“ prohlásil Petr Vakoč, který se do reprezentačního dresu oblékne po dvou letech. V minulém roce chyběl, protože se po těžkém zranění z počátku roku 2018 dával dohromady.

A jaká by měla být taktika Čechů? „Závod se může vyvíjet různě. Jde spíš ze začátku o to být opatrní, budeme muset být vepředu, po nějakých 50 kilometrech. Protože se tam najede do kopců, je to opravdu hodně technické, náročné sjezdy, špatný asfalt. A potom na okruhu půjde o to vychytat tu správnou chvíli,“ prozradil Štybar.

Muži dnes z Leedsu odstartují v 9.40 SELČ (PP Eurosport 1), předpokládaný příjezd do Harrogate je kolem půl páté.

Profil 284 kilometrů dlouhé trasy, která na závodníky čeká v neděli v hrabství Yorkshire. • Foto UCI

Koho sledovat:

JULIAN ALAPHILIPPE (Fr.)

Muž, který letos ve 14 etapách Tour de France oblékal žlutý dres lídra závodu, nakonec tento skvělý počin do vítězného konce nedotáhl. Na jaře ale ovládl řadu významných klasik jako Milán-San Remo, Strade Bianche, Valonský šíp. K těmto trofejím by rád přidal i Svatý grál, jak označil duhový dres.

ALEJANDRO VALVERDE (Šp.)

Věk je jen číslo. O tom už v minulém roce přesvědčil tento Španěl celou planetu, když se v Rakousku stal mistrem světa. A i letos, kdy je mu už 39 let, to potvrzuje. Naposledy na Vueltě, ve které byl, zejména v její druhé půli, jediným, kdo stačil tempu Primože Rogliče, a obsadil celkově druhé místo.

MATHIEU VAN DER POEL (Niz.)

Současný přízrak světové cyklistiky. Úřadující mistr světa v cyklokrosu udělal dojem strhujícím nástupem v závěru klasiky Amstel Gold Race, ovládl Brabantský šíp a nedávno i etapový závod Kolem Británie. Přes léto si odskočil na horské kolo, kde vyhrál několik závodů SP, a cílí i na olympijské zlato v příštím roce. Nyní by ale rád získal titul světového šampiona na silnici.

REMCO EVENEPOEL (Bel.)

Největší současný cyklistický talent. Toto označení se nebojí použít řada expertů, když se mluví o stále ještě devatenáctiletém Belgičanovi. Už druhým místem v časovce na tomto šampionátu připomněl, že se s ním musí počítat. Že je na něj trať dnešního závodu příliš dlouhá? I tuto výzvu bere. Vždyť to se říkalo i u klasiky San Sebastián, kterou nakonec samostatným únikem ovládl.

PETER SAGAN (Sloven.)

Duhový trikot už získal slovenský fenomén třikrát. Že by mu to mohlo stačit? Ani nápad. Vždyť zelených dresů pro nejlepšího sprintera Tour de France měl doma šest a letos k nim přidal rekordní sedmý. Zápisy do historie prostě rodáka z Žiliny baví. V letošních klasikách se mu sice nevedlo tak, jak by si představoval, ale když se Sagan na něco zaměří, často toho dosáhne.

GREG VAN AVERMAET (Bel.)

Také úřadující olympijský šampion si tuto sezonu představoval trochu jinak, než jaká prozatím byla. Jarní klasiky mu žádné vítězství nepřinesly. Ovšem podle posledních výsledků, kdy třeba v Kanadě v jednodenních závodech jednou vyhrál a podruhé skončil třetí, to vypadá, že formu načasovat uměl. Jak dokonale, se ukáže dnes.