Skrytá drsná past hýbe cyklistikou: Měříte nám ponožky a tohle neřešíte?!

Hrozivý pád Zdeňka Štybara před pěti lety na tehdejší Eneco Tour si vybaví mnoho cyklistických fandů. Český závodník byl při hromadném sprintu vytlačen na bariéru podél trati a při tom zavadil kolem o její nožičku vyčnívající do trati.

Octl se na zemi, kde chvíli bezvládně ležel. Výsledkem bylo naštěstí „jen“ několik vyražených zubů. Štybar poté vybízel Mezinárodní cyklistickou unii UCI, aby rovné plůtky, které stojí na nožkách vyčnívajících do trati, zakázala na všech závodech.

„Nemyslím si, že by měly být povoleny. Je to pro nás velmi nebezpečné. Jsou třicet centimetrů do silnice. Kdyby tam nebyly, máte šanci se pádu ještě vyhnout, ale s nimi je to nemožné,“ prohlašoval tehdy Čech.

Jeho slova se od té doby potvrdila mnohokrát, naposledy v sobotu při závodu Tour de l´Eurométropole v Belgii. Aktérem byl Štybarův týmový kolega ze stáje Deceunick-Quick Step Alvaro Hodeg, který si z podobného pádu odnesl zlomeninu předloktí, lopatky a dvou žeber.

„Bylo to hodně nepříjemné. Vjelo se do poslední zatáčky a na výjezdu z ní to Alvara trochu vyneslo a rovnou do bariér. Pak došlo k velice těžkému pádu, protože bariéra člověka zastaví, jde na zem hlavou dolů. Alvaro to odnesl tímto ošklivým zraněním, stejně jako před pár lety Zdeněk Štybar,“ popisoval Hodegův pád Petr Vakoč, další Čech v belgickém týmu, který se závodu také účastnil.

„Každý rok je takových úrazů několik, je to velice nepříjemné, hlavně když člověk jede ve větším balíku. Takže jsme rádi za to, že aspoň v cíli už často bývají bariéry bez těchto nožiček,“ dodal Vakoč jedno z možných řešení, které už je na mnoha závodech, právě v dojezdech, často k vidění.

„Další možnost by byla, kdyby byly bariéry na nějakém obrubníku, ne přímo v silnici, ale to není vždy možné. Jinak nevím, jak to dál řešit. Ale tyto nožičky jsou opravdu hodně nepříjemné v tom, že člověk o to může zavadit předním kolem a hned je na zemi,“ přemýšlel ještě závodník, který má sám za sebou těžkou nehodu, v jeho případě se jednalo o střet s nákladním autem.

Bezpečné řešení na celém světě

Velmi ostře vystoupil také aktuální vicemistr světa Matteo Trentin, který svou kritiku vysílal přímo na UCI. „Problémem není pouze tento závod a jeho poslední kilometry. Jezdíme rychlostí přes 60 kilometrů v hodině také v dalších částech závodu. Tento druh zábran by měl být zakázán všude. Jen se podívejte, jak nebezpečné byly letos na mistrovství světa nebo při časovkách Grand Tour. Plůtky bez nožiček vyčnívajících do cesty jsou dostupné po celém světě,“ prohlásil třicetiletý Ital.

A s temperamentem své zemi vlastním ještě pokračoval. „Mnohem důležitějšími věcmi pro ně ale jsou délka ponožek, diskvalifikace někoho za něco, co se stává zcela běžně (například Nils Eekhoff na MS, kdy mladý Nizozemec přišel o zlatou medaili v kategorii do 23 let za to, že po pádu doháněl peloton za doprovodným vozem), žádné jídlo z auta v posledních 20 km závodu, žádné týmové vysílačky během MS, a také to, že musíme být včas na týmových prezentacích, které mají vždy zpoždění.“

O nebezpečnosti bariér se hovořilo také v souvislosti s pádem Wouta van Aerta na letošní Tour de France. Vynikající cyklokrosař, který letos i jednu etapu na Tour vyhrál, se nedávno vyjádřil, že zvažuje právní kroky na organizátory nejslavnějšího cyklistického závodu planety. S tím ale mnozí nesouhlasí.

„Tam to nebyly ty nožičky, o co zavadil, ale spojnice plůtků, o kterou se zranil. A to byla jeho chyba. Cyklokrosaři jsou zvyklí se jich dotýkat, akorát že v krosu jede třeba dvacítkou a tady jel padesátkou, to je ten rozdíl, proč se na to napíchl,“ řekl k tomu další český profesionál Roman Kreuziger.

Souhlasil s ním také bývalý český cyklista František Raboň, který má četné zkušenosti z časovek a také hromadných dojezdů. „Když jedete sprint a někdo vám tam hodí tu takzvanou cyklistickou vlnu, tak buď spadnete, nebo tomu trošku uhnete a tam vás třeba čekají ty plůtky a je to ještě horší. Takže si moc nevyberete. Ale když jedete časovku a jdete do toho s riskem, že budete plůtky míjet na milimetry, to je potom chyba závodníka a organizátor s tím nic moc udělat nemůže.“

Jasným řešením jsou proto již zmiňované zábrany bez podpěr vyčnívajících do trati. „Sprinterské plůtky jsou nakloněné na jednu stranu a je tam ze strany diváků jedna noha, takže tam závodníkům nic nehrozí,“ popsal je Raboň.

Plůtky jsou nebezpečnou záležitostí také podle Kreuzigera, zároveň se na tento problém dívá i z pohledu organizátorů. „Sami moc dobře víme po pořádání mistrovství republiky v Plzni, kolik stojí, a samozřejmě ty bez noh, jednostranné jsou dvakrát tak drahé, a proto je menší závody nemají. Takže je potřeba hledat nějaký kompromis, kdy závodníci se budou snažit jezdit ohleduplněji a organizátoři mít ty bezpečné zábrany,“ doplnil Kreuziger.