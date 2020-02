Königovo trápení trvá, o konci ale nemluví: Motivace a víra v zázraky!

„Před dvěma lety jsem musel ze zdravotních důvodů náhle přerušit kariéru a tento stav nadále trvá. Využívám to jako svou motivaci hlavně pro uzdravení a také jako motivaci pro to, že věřím v zázraky. Stále si nechci tuto cestu zavírat,“ řekl dnes novinářům König, který se stal ředitelem Czech Tour a Závodu míru jezdců do 23 let.

Jeden z nejúspěšnějších českých cyklistů se na start závodu naposledy postavil 11. března 2018. Sužovaly ho problémy s koleny i se zády, tyto potíže ale podle něj přerušení kariéry nezpůsobily.

„Jediné, co mohu říct, že to nejsou problémy s kolenem. Je to komplexnější problém. Netýká se to zad, kolen ani problémů, co jsem měl v minulosti,“ prohlásil König.

„Intenzivně pracuji na tom, abych se dal zdravotně do kupy. Ale ne fyzicky, je to v rámci možností, co mi zdravotní stav dovolí. Neznamená to intenzivní tréninky a tak dále, ale nějakou hodně vlažnou údržbu. Hodně hraju tenis, jezdím na kole, na běžkách. Takovou postkariérní údržbu pro každého sportovce, který chce zdravotně dožít,“ dodal.

König jako jediný Čech vybojoval umístění v elitní desítce na všech třech nejvýznamnějších etapových závodech světa. Na Giru d'Italia 2015 skončil šestý, na Tour de France 2014 sedmý a na Vueltě 2013 devátý.