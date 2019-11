Filmový Zátopek odstartoval závod iSportLIFE: Maraton není nic pro mě

Do posledního letošního závodu iSportLIFE vyslal běžce filmový Emil Zátopek. Herec Václav Neužil se ujal role patrona a obstaral startovní výstřel. Do souboje se třemi stovkami účastníků se ale nepustil, přestože kvůli roli trojnásobného olympijského vítěze dost trénoval. „Myslím si, že mi to zůstane a že si občas vyrazím zaběhat. Maraton ale rozhodně není nic pro mě,“ říká představitel slavného vytrvalce.

Václav Neužil si prostředí v Říčanech velmi pochvaloval. „Rodinná a přátelská atmosféra, každý fandí každému. Není to jen o výkonu, ale především o zážitku,“ chválil závodníky i pořadatele. Sám se ale na start nehrnul. „Přiznám se, byl jsem běhat v pátek a tím jsem si svoje sportovní touhy na týden ukojil,“ smál se patron a startér posledního letošního závodu iSportLIFE.

Byl to váš první závod, kterého jste se zúčastnil?

„Jednou jsem běžel Noční běh divadel. Je to štafetový závod, který se běhá každoročně v Holešovické tržnici a účastní se ho členové zhruba třiceti pražských divadel. Družstva bývají čtyřčlenná a každý účastník musí zvládnout jeden kilometr. Závod jsem absolvoval ještě před rolí Zátopka, takže pro mě byl tehdy i ten kilometr pořádný výkon. V té době jsem totiž vůbec neběhal a neměl k tomuto sportu žádný vztah. Ten jsem si našel až díky Emilovi.“

Jak moc jste musel kvůli roli trénovat?

„Ze začátku jsem běhal opravdu hodně. Trénoval jsem pod vedením Honzy Pernici, který tréninky přizpůsoboval mým potřebám. Nejprve totiž bylo nutné, abych zhubnul, dostal se do formy a získal postavu podobnou Zátopkově. Od ledna jsem tak běhal třikrát až čtyřikrát týdně. Kromě toho jsem měl i intervalové tréninky, kruhové tréninky a dělal jsem i volné běhy kvůli hubnutí. Minulý týden ale natáčení skončilo, takže už nemám takový dril a nemusím tolik makat.“

Nechystáte se symbolicky rozloučit s rolí maratonem jako Zátopek?

„Osobně jsem v sobě vytrvalost musel hodně hledat a pěstovat. V tělocviku jsem býval mezi nejlepšími ve sprintech. Delší tratě mi ale moc nešly a vlastně mě svým způsobem odrazovaly. Maraton tak není nic pro mě. Navíc je na něj potřeba pořádná příprava, kterou není radno podceňovat. Jsem totiž přesvědčený, že tak extrémní výkon může být pro nedostatečně trénovaného člověka i zdraví nebezpečný.“

Chcete s běháním pokračovat i teď po natáčení?

„Myslím si, že mi to zůstane a že si občas vyrazím zaběhat podle chuti a především podle času. V době, kdy film vznikal, jsem se totiž věnoval téměř výhradně natáčení Zátopka. Měl jsem tedy relativně dost volna na to, abych mohl pořádně trénovat. Ovšem když člověk točí něco nového, zkouší v divadle, hraje… času už tolik nezbývá. Ale věřím, že párkrát do týdne si na pohodu zaběhat půjdu.“

Jaké jsou vaše oblíbené běžecké trasy?

„Bydlím na Vinohradech. Kousek odtud pod Vítkovem je inlinová dráha, kam chodím celkem často. Na druhou stranu musím uznat, že tvrdý povrch pro mě není úplně ideální. Radši to mám třeba ve Hvězdě. Rád chodím i do Riegrových sadů, kde sice musím běhat pořád dokola, ale někdy mě to uklidňuje. A okolí Říčanského lesa, kde probíhal sobotní závod, se mi moc líbí.“