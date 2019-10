Je běh ještě spravedlivý sport? NE, pořádky otřásly legendy od NIKE | iSport.cz

Odpověď zní NE a může za to technologický pokrok ve vývoji běžeckých bot. Řeč není o ničem jiném, než o závodních botách Nike Vaporfly 4%, které navždy změnily svět vytrvalostního běhu. Zdá se vám to příliš přehnané? Tak se podívejte na několik čísel.

Vliv Nike Vaporfly 4% a podobných bot není omezen pouze na elitní běžce. Naopak. Na základě nezávislých studií bylo prokázáno, že tato bota opravdu dokáže běžci pomoci minimálně o 4%. A to není zrovna málo.

Podívejme se například na maratonskou trať a cílový čas tři hodiny. S Vaporfly na nohou bude běžec o sedm minut rychlejší. Například na Pražském maratonu 2019 by takový časový rozdíl znamenal posun o 120 míst ve výsledkové listině. Jenom proto, že si obujete jiné boty. Ještě pořád se vám to zdá jako zanedbatelná záležitost?

Závodní boty Nike Vaporfly 4%, které navždy změnily svět vytrvalostního běhu. • Foto Twitter.com

Z běžeckých bot se stala v posledních sezónách naprosto zásadní součást výsledného výkonu a není divu, že ostatní značky si nechtějí nechat ujet vlak. V tuto chvíli jedinou konkurencí Nike Vaporfly je model Carbon X od značky Hoka One One. Americké Saucony ale vyvíjí vlastní model na podobném principu a v příštím roce by měla být tato novinka oficiálně představena.

Rok 2020 bude olympijským a to se s novinkami vždy roztrhne pytel. Dá se tedy očekávat, že nejen Nike, Hoka One One a Saucony s nějakými zásdadními přijdou, ale zahanbit se nedají jistě ani ostatní výrobci.

Zásadní otázka ale zní - kde se tento vývoj zastaví? Není už načase, aby mezinárodní atletická asociace zasáhla a narovnala podmínky pro všechny běžce zákazem pružných karbonových plátů a dalších prvků, které výrazně ovlivňují ekonomiku běhu a celkový výkon?

Na odpověď si budeme muset zřejmě ještě počkat.