Garmin Fénix 6X: když chcete to nejlepší

Nová řada hodinek Garmin Fénix určitě tento rok patřila k nejočekávanějším novinkám mezi sporttestery. Měsíce spekulací výrobce rázně utnul na konci letních prázdnin a představil opět to nejlepší, co mohou sportovci na zápěstí nosit.

Když jsem se 29. srpna začetl do tiskové zprávy Garminu, trošku mi trvalo, než jsem si udělal pořádek v tom, co všechno Garmin vlastně představil. Jasně, novou řadu hodinek Fénix. Ale kde jsou ty časy, kdy by se uživatelé spokojili s jedinou verzí. Garmin chce novými Fenixy pokrýt co nejširší nabídku, a tak je různých verzí Fénixu 6 opravdu požehnaně. Vynechejme teď všemožné barevné varianty s vyměnitelnými pásky a podívejme se na dva základní rozlišovací znaky.

Prvním z nich je velikost a podle ní tu máme Fénix 6S určený primárně pro dámy, standardně velké Fénix 6 a poté největší Fénix 6X. Druhým rozlišovacím znakem je stupeň výbavy. Modely označené „Pro“, mají navíc Wi-Fi, mapové podklady a možnost přehrávání hudby. A mohou mít také safírové sklo.

Problémem je, že ve většině českých e-shopů, a dokonce i na stránkách garmin.cz, se označení „Pro” u hodinek nepoužívá. Na první pohled tak neobeznámený člověk bude mít docela problém zjistit, co si vlastně kupuje. Při výběru si tedy dávejte dobrý pozor, co vlastně kupujete. Pokud chcete tu lepší verzi, v názvu nebude slovo Glass (sklo), naopak by nemělo chybět Map/ Music.

Silná trojka

Garmin nás v redakci docela rozmazluje, takže na recenzi poslal pro jistotu všechny tři velikosti nových Fénix 6 Pro, ať si sami vybereme, které budeme recenzovat. Pokud se totiž bavíme o verzi Pro, rozdíly ve funkcích jsou až na drobnosti minimální. Hlavní odlišností je skutečně jen velikost hodinek. Nakonec jsem se rozhodl pro úplně nejvyšší dostupný model a tato recenze se tedy týká Fénixu 6X. Drtivá většina jeho vlastností ale platí i pro jeho menší kolegy.

Posouzení designu nechám na vás, za mne stačí uvést, že hodinky působí opravdu exkluzivním dojmem. Garmin se přidržuje vzhledu, který nastartoval už u Fénixu 3 a provádí spíše jen lehký facelift. Pokud máte na ruce některý ze starších Fénixů, bude se vám bezesporu líbit i novinka. No a kdo si k Fénixům nenašel cestu doteď, nové šestky to designem určitě nespraví. Vzhled by každopádně měl být jedním z důvodů, proč se pro Fénix 6 rozhodnout, spousta funkcí je totiž shodná třeba s poslední verzí Forerunneru s označením 945. Všechny verze Fénix 6 ovšem na ruce působí podstatně reprezentativněji a mnohem dražším dojmem. A jsou také výrazně těžší.

Sporttester Garmin Fenix 6X • Foto Pavel Tomek

Proč jsem se u testování rozhodl pro Fénix 6X? Na začátku jsem žádný přesný plán neměl a čekal, které z hodinek mne nejvíce osloví. Fénix 6X to nakonec vyhrál, protože u něj nejvíce vyniká jedna z klíčových novinek šestkové řady, kterou je větší plocha displeje. U 6X je tenhle rozdíl oproti dřívějšku nejpatrnější, ale o něco se zvětšila plocha i standardního Fénixu 6. Naopak, Fénix 6S zůstává s plochou displeje nastejno, jako dřívější Fénix 5S. Hodně pozitivní změnou je menší tloušťka u všech tří verzí Fénixu 6. Hodinky jsou tenčí a na ruce se tak nosí o něco pohodlněji.

Zrychlujeme

Pojďme se ještě na chvíli vrátit k displeji u Fénixu 6X. Zvětšení plochy a písma mne při prvním použití opravdu praštilo do očí. Další změnou, kterou jsem okamžitě zaznamenal je rychlejší chod celého systému a také novou grafickou podobu doplňků. Ty nyní poskytují na první pohled více informací, které Garmin zabalil do graficky líbivé podoby. Příklad? U Forerunneru 945 vidíte každý doplněk jako jednu obrazovku. U šestkových Fénixů vidíte na jednom displeji doplňky hned tři, a ještě graficky lépe zpracované. Škoda, že si výrobce podobně nepohrál s celým menu, třeba v nastavení vidíte také jen tři řádky, už je to ale jen holý text, který má kolem sebe spoustu volného prostoru. Obzvláště u Fénixu 6X to nepůsobí úplně elegantně. Naopak snad poprvé musím Garmin pochválit za základní vzhled ciferníku. Perfektně čitelné hodiny s možností přidání spousty doplňků se mi moc líbí. Ani po dvou týdnech používání jsem neměl chuť základní design měnit. A to jedna z alternativních podob hodin dokáže ukazovat stav tréninku a hodnotu VO2 Max. No konečně.

Špičková výdrž

Jednou z hlavních funkcí, na kterou se Garmin u nových Fénixů zaměřil, je vylepšená správa baterie. Dříve se výkon baterie dal nejlépe ovlivnit, pokud jste u GPS nastavili UltraTrac mód. Ten byl sice k baterii šetrnější, ale přesnost GPS byla mizerná. Teď má uživatel mnohem více možností, jak výdrž baterie ovlivnit.

K dispozici jsou dvě základní možnosti. Buď baterii přepnete do úsporného módu, který výdrž radikálně navýší, ale současně vypne takřka veškeré funkce, nebo začnete využívat profily výdrže. Jeden s prapodivným názvem “Bunda” je přichystaný rovnou od Garminu, nic ale nebrání tomu, vytvořit si profil vlastní. U něj se mění tyto základní hodnoty: GPS, hudba, připojení k telefonu, srdeční tep, oxymetr, displej a propojení s příslušenstvím. Při nastavení se u některých z těchto funkcí rovnou ukáže, o kolik jste baterii prodloužili či jí zkrátili život.

Sporttester Garmin Fenix 6X • Foto Pavel Tomek

Další praktickou vlastností u baterie je možnost zapnutí upozornění, pokud hodnota klesne pod určitou hranici. Garmin také upravil zobrazení stavu baterie. Primárně už se nyní neukazují procenta, ale čas výdrže. Nevidíte tedy 67 %, ale např. 8 dnů. Procenta se ovšem dají zapnout a můžete tak sledovat obě hodnoty.

A jak je to s výdrží v praxi? Jak už jsem psal, nakonec jsem se rozhodl pro používání modelu Fenixu 6X, který je na tom s výdrží nejlépe. Pokud fungujete pouze v režimu propojení s mobilem a sledování tepu, je zde úbytek baterie opravdu hodně pomalý. Za den maximálně tři procenta. Ani využití GPS neznamená vážné komplikace. Např. skoro čtyřhodinový výlet baterii sebral 7 %. Museli byste běžet, či jet na kole, opravdu hodně dlouho, abyste baterii vybili. Nejvážnější komplikaci tak představuje kombinace GPS a bezdrátového poslechu hudby. V takovém případě baterka stejných 7 % ztratí za 65 minut.

Vědí o vás všechno

Základní hodnoty, které hodinky měří, zůstávají stejné jako dříve. Nové Fénixy tedy mohou nepřetržitě sledovat váš srdeční tep, kroky, hladinu stresu, spánkový režim či množství kyslíku v krvi. Všechny tyto funkce se samozřejmě zobrazují na hodinkách, ale více podrobností získáte, pokud na ně kouknete přes mobilní aplikaci Garmin Connect.

Zapomenout nesmím ani na funkci Body Battery, ktejsem hodně chválil u recenze Forerunneru 945. Od té doby se mi to ale přece jenom více rozleželo v hlavě a přiznávám, že už tak nadšený nejsem. Základní myšlenka je super – sledování stavu energie či únavy bez ohledu na to, jestli jste zrovna sportovali. Celodenní brigádu ve stěhovací firmě jako aktivitu asi ukládat nebudete, ale energii vám vezme. A právě to by Body Battery mělo měřit. Nebylo ale nijak výjimečné, že jsem se ráno probudil a hodnota byla třeba na čísle 75. Po osmi hodinách klidného spánku. Nebo naopak, po těžším tréninku Body Battery ukazovalo, že jsem takřka na hranici vyčerpání. Na druhou stranu, více než šestihodinové únavné řízení auta Body Battery vyhodnotilo velmi správně. Měření tedy funguje, ale nelze se podle něj orientovat vždy.

Z dalších sledovaných hodnot jsem si na hodinkách docela zvykl kontrolovat informaci o východu a západu slunce. Díky propojení s mobilní aplikací na hodinkách vidíte také aktuální počasí a data z kompasu, barometru a výškoměru.

Samotné propojení s mobilem mi fungovalo bez problémů. Fénixy samozřejmě zvládají příjem nejrůznějších oznámení z mobilního telefonu. Nastavit se ale také dá, že vás nemají v průběhu noci nebo třeba při tréninku zbytečně rušit. Užitečná je i možnost rychlých reakcí na volání nebo odmítnutí hovoru.

PacePro naplánuje dokonalý závod

Garmin Fénix 6X nabízí obrovské množství sportovních funkcí. Většinu jsme ale mohli vidět už v předchozích modelech, pojďme si tedy představit tu nejzásadnější novinku, funkci PacePro. Ta slouží pro podrobné plánování tempa. Základní podmínkou pro správné fungování je přesná znalost trasy kudy poběžíte. Trasu si tak musíte vytvořit třeba přes webový Garmin Connect, nebo si ji stáhnete ve formátu gpx z webu pořadatelů závodu, na který se chystáte. Pokud jste trasu běželi už někdy dříve a máte ji uloženou mezi aktivitami, máte vyhráno.

Jakmile zná PacePro přesnou trasu, zapnete mobilní aplikaci Garminu a můžete začít plánovat. Určíte si cílové tempo, ale současně řeknete, že do kopce se nechcete tak hnát a ke konci budete spíše zpomalovat. PacePro tyto podmínky rozplánuje do tempa po jednotlivých kilometrech. Takto vytvořený plán už pak jen nahrajete do hodinek a při běhu se držíte přednastaveného plánu. Vysvětlení zní možná zdlouhavě, ale samotné vytvoření plánu je otázkou minuty a je opravdu intuitivní.

Sporttester Garmin Fenix 6X • Foto Pavel Tomek

PacePro ale není skvělé jen na závody, pomůže vám zlepšit časy i na vašich tradičních běžeckých okruzích. I když je to vlastně jen podrobný plánovač, který nijak nehodnotí, s jakým úsilím běžíte, je to stejně natolik zajímavá novinka pro trénink, že by se tato funkce měla objevit přinejmenším i v modelu Forerunner 945.

Sportovní klasika

Pojďme se podívat i na další sportovní funkce, i když s většinou se setkáte také u jiných hodinek Garmin. Klasikou je velký výběr různých sportů, i když mi čím dál více vadí, že zde nenajdu kolečkové brusle ani u nás stále populárnější koloběžku. Zajímalo by mne, jestli je opravdu celosvětově populárnější kajak, který ve výběru sportů nikdy nechybí… Pochválit musím Garmin naopak za to, že konečně umožnil přidání většího počtu datových polí na jednu obrazovku. Při sportu tak můžete na Fénixu 6X sledovat až osm hodnot současně, na menších verzích 6 a 6S je to polí šest. Všechna jsou samozřejmě volně editovatelná.

Pokud rádi závodíte, určitě kromě PacePro zkuste také funkci Závodit v aktivitě, kdy se snažíte překonat čas vybrané starší aktivity, kterou máte uloženou v hodinkách. Nechybí ani intervalové tréninky a dá se naimportovat i vytvořený tréninkový plán. Při delších aktivitách hodně oceníte možnost jejich dočasného vypnutí s pokračováním později. Hodinky nabízejí také různé druhy alarmů, které upozorní třeba na vysoké tempo, či překročenou nadmořskou výšku.

Sporttester Garmin Fenix 6X • Foto Pavel Tomek

V průběhu aktivity se samozřejmě měří srdeční tep. Jeho přesnost závisí na konkrétním sportu. Při běhání jsem byl s výsledky hodně spokojený. Měření z logiky věci není tak přesné jako u hrudního pásu, ale velmi se mu přibližuje. Fénix 6X si rozumně poradil i s intervalovým během, kde se křivka tepové frekvence hodně proměňuje. Výrazně těžší je pro hodinky správně změřit tepovou frekvenci při jízdě na kole, tam už reagují na více či méně náročné pasáže znatelně pomaleji, ale to určitě není problém jen u modelu Fénix 6X. Hodinky samozřejmě zachovávají velké množství údajů o tréninku. Vypočítávají tréninkový efekt každé aktivity, dobu regenerace, aktuální úroveň kondice dle Vo2 max, sledují, jak moc trénujete za poslední týden a měsíc. Tréninky se hodnotí dokonce i podle úrovně aklimatizace na horské prostředí či teplotu. Uživatel nedostane k dispozici jen suchá čísla, ale Garmin pomáhá s jejich interpretací alespoň krátkým popisem. O něco více podrobností se opět dozvíte v mobilní aplikaci.

Analytické funkce, které mi moc nefungovaly, se týkají jednak předpovědi závodních časů a pak také hodnocení výkonu na jeho začátku. Předpověď se mi snaží namluvit, že zaběhnu pětikilometrový závod v tempu, v jakém jsem se prakticky nikdy ani nerozběhnul. Těžko říct, jak to Garmin počítá, je ale zvláštní, že se chyba opakuje jen u řady Fénix. Forerunner 945 měl hodnoty mnohem realističtější. Hodnocení výkonu je podobná alchymie. Vzhledem k tomu, že většina mých běhů začíná do kopce, tedy na začátku běžím spíše pomaleji a mám vyšší tep, předpověď pravidelně ukáže, že trénink nebude stát za moc. Vypovídací hodnota je tedy pro mne minimální.

Kde to jsem?

Jak je na tom Fenix 6X s přesností zaměření polohy? Schválně nepíšu o přesnosti GPS, hodinky totiž nabízejí i jeho kombinaci se systémy Glonass a Galileo. Stejně jako ostatní letos představené hodinky Garmin i v modelu 6X najdete nový GPS čipset od Sony, který by měl být úspornější i přesnější než starší Mediatek. Tam se mi třeba jednou stalo, že při desítce na atletickém oválu se hodinky tvářily, že už mám splněno, a přitom mi chybělo ještě celé jedno kolo. Nové Fenixy naštěstí měří přesněji a dokážou správně měřit i zrádnou vzdálenost na ovále. Žádné potíže jsem nezaznamenal ani v hustší městské zástavbě nebo při běhu v lese. Měření vzdálenosti je spolehlivé. Velmi dobře by mělo fungovat dokonce i pro plavání v otevřené vodě, ale tuhle informaci jsem v aktuálním počasí opravdu neověřoval a mám ji převzatou pouze ze zahraničních recenzí.

Věc, na kterou si v hodinkách stále nemohu zvyknout, je přítomnost map. Potíž je, že se mi špatně ovládají. Dotykový displej je u sportovních hodinek hloupost, ale v tomhle případě by se opravdu hodil. Displej je také na nějaké serióznější plánování cesty a orientaci prostě příliš malý. Každá změna mapy je s pomocí přepínání tlačítky pomalá a nepohodlná. V praxi jsem tak raději vždy vytáhl telefon a podíval se na mapu tam.

Naopak hodně praktická mi připadá funkce ClimbPro, kterou jsem se konečně naučil pravidelně používat. ClimbPro nedělá nic jiného, než že si v naplánované trase všímá kopců a aktuálně vám říká, v jaké části stoupání jste a jak je prudké. Skvělá věc, pokud si chcete na delší cestě lépe rozložit síly.

Profi hodinky

Kromě map je další funkcí, kterou najdete pouze u verze Pro, možnost poslechu hudby. Hodinky se dají propojit s vaším účtem na Spotify, a pokud používáte jeho placenou variantu, můžete si přenést vytvořené playlisty. Trochu otravné je, že při kapacitě baterie pod 50 % se synchronizace nespustí. A mít u Fenixu 6X 50 procent baterie rozhodně není nic, co by člověka mělo začít nutit hledat nabíječku. Ze začátku rozhodně doporučuji vyzkoušet, jak budou na hodinky reagovat vaše bezdrátová sluchátka. Přece jenom, při běhu se ruce hodně hýbou a některá levnější Bluetooth sluchátka mohou mít s příjmem zvuku problémy.

Když už jsme u Bluetooth, k hodinkám je možné připojit velké množství dalšího příslušenství. Pro běžce je zásadní především hrudní pás, který k běhu přidává spoustu dalších změřených hodnot nebo třeba umožňuje provést měření laktátového prahu. Na kole jsem si zvyknul využívat externí snímač vzdálenosti. Příslušenství je ale opravdu velké množství.

Prudce návykovou věcí je také možnost placení hodinkami. Doporučuji si nastavit pro aktivaci plateb klávesovou zkratku. Pak už jen stačí zadat PIN a hodinky přiložit k terminálu.

Kde hledat chyby?

Nová řada Fénix 6 se Garminu rozhodně povedla. Model 6X z ní považuji za nejlepší, ale ani s ostatními neuděláte chybu. Jen dobře promyslete, jestli chcete obyčejnější verzi hodinek, nebo si raději připlatíte za Pro variantu. Chyby se hledají zatraceně těžko. O.k., mapy se mi nelíbí, ale to je spíš můj problém. Design se také moc neposunul, ale proč měnit úspěšný koncept? Kritizovat se vždycky dá vysoká cena. Kupujete si ale opravdu špičkové sportovní hodinky. Uvítal bych ještě bezdrátové dobíjení, nebo aspoň standardizovaný dobíjecí konektor. Jinak mne ale nedostatky opravdu nenapadají. Fénix 6 či 6X jsou prostě špičkové.

Trochu jiná otázka je, jestli je nutné měnit je za předchozí verzi. Zásadní je lepší správa baterie, větší displej a funkce PacePro. Pokud ale tyhle tři funkce nutně nepotřebujete, můžete výrazně ušetřit.