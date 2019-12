Proč milujeme Zlatana Ibrahimovice?

Genialita se švédskému útočníkovi, který za svou kariéru nastřílel stovky gólů, rozhodně nedá upřít. On sám o sobě rád mluví jako o bohu, vtipkuje na cizí účet a svými sebevědomými a sebestřednými výroky rozděluje svět na dva tábory. Jedni ho nenávidí, druzí milují. A teď se vrací do Evropy, kde se pokusí spasit AC Milán.

Zlatan Ibrahimovic vzbuzuje v lidech emoce, v srdcích svých fanoušků zanechává stopu. Kdysi obyčejný chlapec se špatnými vyhlídkami na budoucnost, které mu slibovali pouze teplé místo ve vězení nebo život na okraji společnosti, hraje dnes fotbal za těžké peníze, plní stránky časopisů a visí nad postelí mnoha kluků, kteří touží být jako on.

Narodil se ve švédském Malmo, ale jak už jeho jméno napovídá, není to typický Švéd. Jeho otec je bosenský rodák, který v roce 1977 emigroval do Švédska, kde se seznámil s mladou Chorvatkou. Z muslimsko-katolického vztahu tak vzešel jeden z nejlepších světových fotbalistů. Horká krev, která mu koluje v žilách, je bezpochyby jedním z důvodů, proč je Zlatan tak kontroverzní a během své kariéry vyvolal nejen na hřišti množství různých skandálů.

Švédský kanonýr neměl ale vždy na růžích ustláno. Jedním z důkazů je i jeho nelehké dětství. Rodiče se rozvedli, když mu byli dva roky, a Zlatan zůstal s matkou a svými sourozenci. Doma ale panovaly hádky, křik a nepříjemná atmosféra, jedním z důvodů byly i problémy s drogami jedné z jeho sester. Na rozhodnutí sociálního úřadu byl Zlatan poslán k otci, který byl pro změnu závislý na alkoholu. A tak začal jako malý chlapec před těžkou situací čím dál častěji utíkat na trávník. Oficiálně pak začal s fotbalem v týmu FBK Balkan.

Bylo mu deset let, a právě i tento pozdní start ukazuje s jakým neuvěřitelným talentem se tento hráč narodil. Byl samý malér, často se rval, kradl kola a v jeho rodném městě proti němu dokonce podepisovali petici. Namísto toho, aby nelehká životní situace balkánského mladíka srazila na kolena, burcovala ho k ještě větším výkonům. Dnes se klidně může vysmát všem, kteří se kdysi posmívali jemu. A to také rád dělá.

Zpočátku málokdo věřil v jeho schopnosti. Byla ale jedna jediná osoba, která o jeho fotbalovém umu byla z hlouby duše přesvědčena. A to byl Zlatan sám. Vyplatilo se mu to. Postupně se z provinčního Balkánu propracoval do největšího týmu ve městě a přestoupil do Malmo FF. Odtud se časem přesunul do Holandska, kde strávil tři roky v Ajaxu Amsterdam. Následně si zahrál v Juventusu, Interu Milán, Barceloně, AC Milán. V Itálii dokázal jako jeden z mála vyhrát Serii A s oběma milánskými kluby. Nejdelší kus fotbalového života strávil v Paříži. Čtyři sezony totiž dominoval s Paris Saint-Germain celé lize. Od léta 2016 byl Zlatan jedním z Mourinhových hvězd u rudých ďáblů a v roce 2018 přestoupil do Los Angeles Galaxy, odkud teď odchází. Jeho rozločení bylo opět netradiční. Zlatanovské.

Je to génius

Celému fotbalovému světu občas padá brada nad tím, co dokáže tenhle téměř dvoumetrový kolos s balonem. Jistě, po zeleném trávníku běhá spousta hvězdných útočníků, kteří mají přesnou mušku a skvělou techniku. Žádný z nich se ale nevyrovná tomu, co představuje Ibra. Za celou svoji kariéru nastřílel už přes 400 gólů, každý z nich byl však něčím jiný a originální. Patičky, hlavičky, ekvilibristické kousky nebo akrobatické kreace, to všechno bychom v jeho reportoáru objevili. V lednu 2013 dokonce vyhrál v anketě FIFA Puskás Award, ve které hlasují fanoušci, cenu za nejhezčí gól roku 2012. Ibra ale na hřišti předvádí mnohem víc, než by se od fotbalového útočníka mohlo očekávat. Jeho skvělý přehled o hře, cit pro netypické způsoby přihrávek a výborné načasování už připravili mnoho šancí spoluhráčům.

Pomoc druhým

Pro urážku nejde tenhle chlapík daleko, ale že má srdce na pravém místě dokázal lidem už několikrát. Jako například v okamžiku, kdy si nechal dočasně vytetovat 50 jmen, jejichž nositelé mají společné jedno jediné - hlad. Dokonce v jednom emotivním videu, které režiroval Gustav Johansson, prohlásil, že by se klidně nechal popsat všemi jmény hladovějícíh, ale že je jich neuvěřitelné množství, až 805 milionů. Často také poukazuje na děti trpící kvůli válkám, extrémní chudobě nebo přírodním katastrofám. Jeho těžké dětství a drsná čtvrť, ve které vyrůstal, ho naučili používat ostré lokty, ale také myslet na všechny, kteří pomoc potřebují a nenarodili se s takovým talentem jako on. Proto pravidelně přispívá charitě a inspiruje ostatní.

Kontroverzní vtipálek

Svými kontroverzními výroky se zapsal do povědomí milionům fotbalových fanoušků. A nejenom jim. Tenhle švédský fenomén se nebojí setřít žádného dotěrného novináře a svými spontánními a vtipnými hláškami je shazuje před celým světem. Například na jedné z četných tiskových konferencí, které Zlatan za svoji kariéru absolvoval, čelil i poněkud nefotbalovému dotazu: „Od čeho máte ty škrábance v obličeji?“ tázal se novinář. „Nevím, zeptejte se mé ženy,“ reagoval Zlatan s typicky šibalským úsměvem. Další z jeho hlášek, kdy hodnotil kvality finského beka Samiho Hyppiäho po jednom ze vzájemných střetnutí, byla následující: „Šel jsem doleva, on šel taky. Pak jsem šel doprava, a on taky. Pak jsem šel znovu doprava a on šel ke stánku s párkama.“

Jednou se ho jedna novinářka zeptala, jak je to s jeho orientací. Jeho odpověď byla, ať přijde i se sestrou k němu domů a sama se přesvědčí, jak je orientovaný.

Není to zkrátka žádný suchar a dává svým fanouškům přesně to, co chtějí. Dokáže totiž bavit na hřišti, i mimo něj. A to je prostě on!