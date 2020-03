Jak vznikly fotky z OH: Pád hvězdného obra a rány kvůli Messimu

Fenomenální rekordy Usaina Bolta, medailová žeň plaveckého krále Michaela Phelpse, ale také zlatý závod Barbory Špotákové. Při pohledu na olympiádu v Pekingu 2008 je na co vzpomínat. Připomeňte si výrazné i méně známé momenty sportovního svátku na výběru 20 snímků fotografa deníku Sport Michala Beránka, který okomentoval okolnosti jejich vzniku.

Impozantní zahájení Impozantní slavnostní zahájení olympiády v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Začnu fotkou ze slavnostního zahálení. Bylo opravdu velkolepé a být při tom v Ptačím hnízdě, jak se olympijský stadion jmenoval, mi bralo doslova dech. Při vystoupení bubeníků mě napadlo prodloužit expoziční čas na 1/8 vteřiny, na což už je potřeba docela pevná ruka. Povedlo se a toto je výsledek

Manželská radost Medailová radost Kateřiny Emmons s manželem • Foto Michal Beránek (Sport) První zlatá medaile hned na začátku olympiády. Skvělá Kateřina Emmons se hned po vyhlášení vrhla do náruče svého manžela. Ten jí byl velkou oporou po celou dobu soutěží a o takovéto snímky, kde jsou spolu, nebyla nouze. Tenhle je však i se zlatou olympijskou medailí.

Hvězdný Phelps v akci Michael Phelps jako jedna z největších hvězd olympiády v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Na vstupenky do olympijského plaveckého stadionu stáli fotografové fronty! Jako jediné sportoviště totiž nebyl volně přístupný. Český svaz dostal pár vstupenek (a to ještě pouze na druhořadé fotopozice) a na každého tak zbyla jen jedna. Je jasné, že každý potřeboval vyfotit fenomenálního amerického plavce Michaela Phelpse, který zde získal osm zlatých medailí. Já měl docela kliku, když jsem dostal lístek na polohový závod a mohl tak vlastně fotit všechny styly…

Další české zlato David Kostelecký při svém medailovém závodu v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) A další naše zlato – David Kostelecký v trapu. Celý závod byl v dešti a napínavé to bylo až do konce. Po pravdě jsem o tomto sportu věděl kulový, takže jsem vůbec netušil, odkud fotit. I když ono moc na výběr stejně nebylo. Vlastně se to pořád opakovalo, takže základ byl nafocený hned. Pak šlo už jen o to, být neustále ve střehu, co kdyby David třeba netrefil a nedal na sobě znát nějaké emoce. A samozřejmě se zorientovat na konci a poznat, kdy jde do tuhého a nepropásnout vítěznou radost. A ta stála za to…

Pád čínského obra Čínský obr Jao Ming upadl při utkání proti USA mezi fotografy • Foto Michal Beránek (Sport) Další neskutečný zážitek. Utkání mezi basketbalisty Číny a USA. Domácí nejvíce spoléhali na svého obra Jao Minga a věřili, že můžou Američany porazit. Zezačátku drželi krok, Ming bodoval, blokoval i doskakoval spoustu míčů. Postupem času se ale projevilo, že v týmu USA není jen jedna hvězda, ale hvězdy jsou tam všichni. V jednom okamžiku čínský obr „zahučel“ mezi fotografy a já byl jednak rád, že jsem tam nebyl a jednak, že jsem to zmáčknul…

Gymnastická dřina Momentky z gymnastických soutěží • Foto Michal Beránek (Sport) Jeden den se mi poštěstilo, že jsem měl asi tři hodiny volna a tak jsem vyrazil na gymnastiku. Fotografický ráj! Udělal jsem tam pár fotek, se kterými jsem byl spokojený a tahle patří mezi ně. Má pro mě hlubší význam, že sport je hlavně dřina a odříkání.

Štěpánek ve vlajce Radek Štěpánek ve vlajkovém dresu na olympiádě v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Radek Štěpánek přišel s úžasným nápadem hrát v dresu – vlajce. Bezva, ale i tak by to chtělo udělat fotku zajímavou ještě něčím jiným. Takže ano. Ta poloha míčku není náhodná. Tenisové podání se mnohokrát opakuje a je v podstatě pořád stejné. Jde tedy něco vymyslet a zrealizovat. V běžné hře to možné není.

Boltův finiš Finiš fenomenálního sprintera Usaina Bolta na olympiádě v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Tak tahle fotka byla jedno velké psycho! Začala atletika a hned 100 metrů mužů a Usain Bolt. Cíl jsem obcházel už dvě hodiny předem a pořád jsem nevěděl, odkud to bude nejlepší zabrat. Pak jsem uviděl fotopozici na straně u cíle a napadlo mě, že by na fotce mohl být i olympijský oheň. To mě lákalo, ale na druhou stranu jsem věděl, že jinou fotku z běhu mít nebudu. To se prostě stihnout v tom fofru nedá. Takže jak už jsem psal, psycho! Když jsem si ale uvědomil, že Usain pak stejně oběhne kolečko a ještě bude slavit v mojí blízkosti, šel jsem do toho.

Šermíři v akci Šermířské soutěže na olympiádě v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) A další moje volno. Tentokrát na šerm. Světelné podmínky byly skvělé, nasvícení byli šermíři, pozadí tmavé. A tak jsem trochu experimentoval s časem. Když je fotka mázlá, je fajn tam mít i něco ostrého, zde to jsou trenéři. Zajímavé je, že jsem se trefil do momentu, kdy oba šermíři zasáhli soupeře a svítí jim tudíž obě kontrolky na kuklách…

Smog v Číně Smog a dohled - i taková byla olympiáda v Pekingu... • Foto Michal Beránek (Sport) Přidávám sem i jednu nesportovní. OH v Číně byly i politicky hodně diskutabilní. Komunistický režim a nesvoboda versus olympijské ideály. Všude vojáci, kontroly, sportoviště hermeticky oddělena od okolního světa. Navíc všudypřítomný smog. O tom asi ta fotka měla být. A navíc mě zaujaly i podobné siluety vojáka a mrakodrapu v pozadí.

Pěkný profil Emmons Takhle střílela Kateřina Emmons na olympiádě v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Moje oblíbená fotka. Na střelnici se toho moc vymyslet nedá, ale tady se to povedlo. Určitě i díky otevřené střelnici v soutěži malorážky a také pěknému profilu Kateřiny Emmons.

Zlatá Bára Zlaté emoce Barbory Špotákové na olympiádě v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Tady není o čem. Zlatý, poslední pokus, kterým Barbora Špotáková hodila nový evropský rekord 71,42 m a překonala jím do té doby vedoucí ruskou oštěpařku Marii Abakumovovou. Za tento úspěch byla dokonce povýšena do hodnosti nadporučice. Na první fotce je vidět, jak dostává tělo oštěpařky zabrat.

Hilgertová v peřejích Štěpánka Hilgertová na olympiádě v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Štěpánka Hilgertová, která byla vlajkonoškou české výpravy na zahajovacím ceremoniálu, dojela ve svém závodě devátá. Tady zrovna v místě, kde nebyla žádná protivodná branka.

Komunistka a miliardář Mladá koministka a americká miliardář na basketbalu při olympiádě v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Střet kultur na tribuně při basketbalovém utkání mužů Čína – USA. Mladá komunistka a americký miliardář. To jsem ale zjistil až dávno po hrách. Jedná se o basketbalového fanatika, který objíždí zápasy NBA i ty největší světové akce.

Vyčerpaný Synek Vyčerpaný Ondřej Synek po olympijském závodu v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Vyčerpaný stříbrný Ondřej Synek po finálové jízdě. Počasí bylo v Pekingu doslova vražedné. 40stupňová vedra, vysoká vlhkost. Člověk ani nemusel nic dělat a hned se zpotil. Pro veslaře peklo. Tady to měl být souboj Synek – Drysdale. Nakonec jim ale překvapivě vypálil rybník Olaf Tufte. Jejich reakce? Na stupních vítězů ho vzali téměř na ramena…

Federer to neubrzdil Roger Federer a jeho vystoupení na olympijském turnaji v Pekingu • Foto Michal Beránek (Sport) Skok šampiona. Roger Federer zřejmě dobíhal kraťas a před sítí to neubrzdil a vznikl z toho zajímavý záběr. Ve dvouhře olympijské kruhy obrazně nepřeskočil, ve čtyřhře společně s Wawrinkou, už ano.

Korbel s míčkem na oku Český stolní tenista Petr Korbel • Foto Michal Beránek (Sport) Petr Korbel se na mě snad zlobit nebude za tuhle fotku, na které je i s mottem těchto her.

Bolt líbá zlaté tretry Usain Bolt se stal na olympiádě v Pekingu světovou megahvězdou • Foto Michal Beránek (Sport) Tato fotka Usaina Bolta navazuje na osmou fotku a na můj komentář k ní. Opravdu tedy oběhl ono vítězné kolečko a zastavil se v mojí blízkosti, aby pozdravil fanoušky. Svůj tradiční oslavný luk nepředvedl, zato políbil své zlaté tretry…

Jak bláznil Messi Argentinští fotbalisté ovládli olympijský turnaj v Pekingu a do oslav se zapojil také Lionel Messi • Foto Michal Beránek (Sport) Finále fotbalového turnaje vyhráli Argentinci. Měli obrovskou radost a dělali naprosto spontánní a nepředvídatelné věci. V jednu chvíli si vyhlídli zaparkovaný elektromobil a začali na něm skákat! A vzhledem k tomu, že v čele stál Lionel Messi strhl se okolo nich mezi asi stovkou fotografů hotové peklo. Pár ran jsem dostal, ale kdo by na to hleděl, když má takovouto fotku, že jo?