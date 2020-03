Jak vznikly fotky z OH: Medaile pro Česko? Cinknutí, parádní odvaz i objetí

Tohle byla úroda. Z letní olympiády v Londýně si čeští sportovci odvezli celkem 11 medailí (4 zlaté, 3 stříbrné, 4 bronzové). Během sportovního svátku 2012 se bylo na co dívat. Fotograf deníku Sport Michal Beránek byl v roce 2012 na místě a nyní okomentoval okolnosti vzniku svých dvaceti snímků. Jak vznikly fotky z OH v Turíně 2006>>> , Pekingu 2008>>> , Vancouveru 2010>>> a Riu 2016>>> .

Před zahájením her je potřeba udělat nějaké žánrové snímky a tak jsem se vydal k Temži a k Tower Bridge, na kterém už visely olympijské kruhy. Měl jsem kliku, že se blížil západ slunce a že jsem tam potkal tento zamilovaný pár.

Barbora Špotáková získala podruhé za sebou olympijské zlato! Tuhle fotku jsem si ale musel vyběhat. Když skončila soutěž, Bára se vydala na oslavné kolečko. Jako většina mých kolegů jsem mohl zůstat na místě a počkat, až ke mně přiběhne. Já se ale rozhodl jít štěstí naproti. A v tomto případě to bylo doslovné. Vydal jsem se opačným směrem a než Bára oběhla tři čtvrtě oválu, dostal jsem se na podélnou stranu stadionu, kde se zrovna takhle parádně odvázala…

Jak jsem mazal na BMX

Že se podívám na závody BMX by mě tedy nenapadlo. Když se ale do semifinále probojovaly naše dvě účastnice - Romana Labounková (první zleva) , Aneta Hladíková (třetí zleva), už jsem mazal… Podíval jsem se nejdříve na pár předešlých jízd a zaujalo mě, že hned po startu následuje skok, kde jsou všichni ještě vedle sebe a navíc je za nimi logo her. Bylo rozhodnuto…