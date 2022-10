Spartan v Londýně: Čech Hynek mistrem Evropy. A pak na West Ham

Při pohledu na jeho bilanci v aktuální sezoně vás napadne srovnání třeba se zimním fenoménem Ester Ledeckou, která dominuje světu na snowboardu (a září i v alpském lyžování). Ze 17 závodů chyběl Richard Hynek na bedně jen dvakrát. V první polovině roku byl z pěti akcí jednou první, druhý a třetí. Poté ho zastavilo zranění hamstringu, téměř dva měsíce nemohl vůbec běhat.

„Musel jsem trénovat brutálně na kole, v posilovně a v bazénu,“ vzpomíná na krušné časy. Vrátil se ještě rychlejší a silnější. Ve druhé půlce sezony z 12 závodů devětkrát vyhrál a třikrát byl druhý! Vládl i na nedávném mistrovství Evropy v Pippingford Parku kousek od Londýna. Na velmi rychlé trase Beastu (21 km) s úseky v lese, kterému se také přezdívá domov medvídka Pú.

„Jelikož jsem vyhrál mistrovství Evropy, tak to hodnotím jako výborný závod, musím být spokojený,“ říká. „Jsem však k sobě hodně kritický, takže bych toho našel hodně, co zlepšit nebo udělat jinak,“ dodává vzápětí. Skromnost, tahle vlastnost ho vystihuje. Je hodně soutěživý, tréninku dost obětuje, ale taky dobře ví, že ne vždy musí vyhrát. Konkurence je obrovská.

„Byl to neskutečný boj až do cíle, na patnáctém kilometru bylo přes deset atletů v jedné minutě. Na trati 21 kilometrů a v mírných kopcích s překážkami to bylo strašně vyrovnané,“ připomíná s tím, že si závod užíval.

„Po dlouhé době nebyl v nadmořské výšce, což se mi strašně líbilo. Připomnělo mi to závody v Čechách, bylo to velice podobné, místy ve vysoké trávě, kluzké, bahnité, strašně rychlé. Trať byla i relativně kopcovitá, nastoupali jsme 750 metrů, což je na Londýn docela dost,“ popisuje rodák z Moravan u Pardubic.

Nakonec zvítězil o 50 sekund před Gregorym Basilicem, jenž v rozhodující chvíli netrefil oštěpem terč a musel na trestné kolo. „Zbožňuji závody, které jsou nabité konkurencí a vyrovnané do poslední chvíle. Strašně moc si toho vítězství vážím. Daleko víc, když vím, že tam byli všichni nejlepší borci. Rozhoduje každá malá chybička, je to natřískané,“ pochvaluje si Hynek.

Jakmile se objeví na startu, soupeři už zbystří: pozor na něj! „Teď už o mně všichni vědí, je to super. Když jsem před čtyřmi roky začínal na větších závodech, tak mě nikdo neznal. Byl jsem spíš takový černý kůň. Každý chce vyhrát, dát do toho všechno, ale poté si podáme ruce, bavíme se, je to přátelské. To se mi na tomhle sportu líbí,“ vyzdvihuje soutěživost i sportovního ducha Spartanu.

Jeho výkon vyčnívá z české výpravy nejvíc, ale dařilo se i dalším mužům a ženám v kategorii Elite. Závodní víkend si navíc všichni zpestřili nevšedním zážitkem. Návštěvou fotbalového zápasu West Hamu na Olympijském stadionu s kapacitou 60 tisíc diváků, kde hrají i Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem.

„Vyrazili jsme celá česko-slovenská skupinka. Mám rád, že po závodech cestuju s partou, užijeme si celý víkend. A když se ještě vydaří závod, tak o to víc. Byl jsem na anglické Premier League poprvé, neskutečný zážitek,“ rozplývá se Hynek, i když původní plán byl jiný.

„Chtěli jsme jít na Arsenal-Liverpool, ale ceny za lístky byly přestřelený. Nejlevnější vycházely na pěknou raketu. Když se objevila možnost jít na West Ham, kde to vyšlo asi desetkrát levněji, tak jsme neváhali. Musím uznat, že v Anglii je fotbal úplně o něčem jiném. Fanoušci, stadion, atmosféra. Nádhera.“

O fotbale má dobrý přehled. „Můj táta ho hraje odmalička, jakmile jsem se postavil na nohy, kopal jsem do míče taky. Fotbal jsem hrál dlouho, asi patnáct let, mám ho rád, strašně mě to bavilo, ale pak jsem se začal věnovat Spartanu. A to byla nejlepší věc, jakou jsem mohl udělat,“ pochvaluje si.

Nikdy už asi nezjistí, jestli by se z něj stal třeba ligový fotbalista. Dotáhl to však vysoko v jiném sportu. „Trénuju a maximálně se zaměřuju na Spartana. Fotbal by mi narušoval regeneraci, přípravu, bylo by tam riziko zranění. Ale nelituju toho, protože vím, že fotbal budu moct hrát, až přestanu se Spartanem. A to jak dlouho budu chtít, nebo dokud mi bude zdraví sloužit.“

Během roku hodně cestuje, absolvuje spoustu závodů, na které potřebuje kvalitně potrénovat. Patří sice k výborným atletům, ale jako většina sportovců věnujícím se Spartanu není profíkem. Celá sezona tak bývá pořádně nabitá. „Sport a práce, je to náročnější se vším všudy. Naštěstí mám výhodu, že na rozdíl od jiných pracuji v IT, takže to můžu dělat odkudkoliv a kdykoliv.“

V cestování spíš spatřuje další plus, podívá se na zajímavá místa po světě. „Když mám letecké přesuny a noc strávím na letišti, nevyspím se tolik, je horší regenerace. Snažím se toho co nejvíc vyvarovat, pro tělo to není nejlepší, únava občas přijde. Ale cestování zbožňuji. I kdybych nesportoval, tak bych cestoval, protože mě to baví a naplňuje,“ tvrdí.

„Sezona je náročná, nějakou energii mi to bere. Hlavně mě ale baví ten sport, komunita Spartanu, poznávat nové lidi, bojovat o nejlepší příčky. A když se ještě daří, tak mě to všechno určitým způsobem nabíjí,“ popisuje Hynek, jenž z Londýna zamířil hned do Ománu. „Dostal jsem pozvání od kamaráda, který byl u nás v Čechách. To je ta komunita lidí, máte kamarády všude.“

V jihozápadní Asii ladil formu před vrcholem sezony – mistrovství světa Spartanu: „Byl tam strašně rychlý Super, neměl skoro žádné převýšení, běželo se trochu i na pláži. Chtěl jsem si to vyzkoušet i z důvodu, že tam pojedu ještě v zimě na další závody. Jak se běhá na písku, tak je to úplně jiných povrch.“ Pak ještě zvládl úspěšně generálku v Maďarsku a už myslí jen na světový šampionát.

Všechno směřuje k prvnímu listopadovému víkendu v řecké Spartě, kde už jeden triumf slavil – na konci roku 2019. „Je to pro mě největší motivace. Mám v každé sezoně dva vrcholy, na mistrovství Evropy se podařilo vyladit formu úplně parádně. Doufám, že se jí podaří udržet. Před Spartou se cítím dobře, zaklepu to na všechno, co můžu.“

Jako v každém závodě ze sebe vydá na trati maximum. „Uvidíme, jak mi to půjde běžecky, jak zvládnu překážky, jestli udělám chybu nebo ne. Jestli vyhrajete, skončíte desátí nebo ještě hůř, o tom rozhoduje hodně faktorů. Věřím, že pokud se nic nepokazí, nezraním se, protože já jsem na tohle expert, tak přijedu připravený a můžu bojovat o nejvyšší příčky.“

ME Spartan Race 2022

MUŽI – KATEGORIE ELITE

1. Richard Hynek (1:43:09)

2. Gregory Basilico (1:43:55)

3. Thibault Debusschere (1:44:08)

4. Albert Soley (1:44:08)

5. Thomas Buyle (1:45:10)

...

9. Petr Dorňák (1:47:23)

11. Petr Vinický (1:47:56)

12. Pavel Hrdina (1:48:43)

22. Roman Tóth (1:50:57)

25. Jakub Vrbenský (1:52:30)

ŽENY – KATEGORIE ELITE

1. Eszter Hortobágyiová (2:01:16)

2. Ida Mathilde Steensgaardová (2:02:46)

3. Maud Desouterová (2:05:50)

4. Janka Pepová (2:09:35)

5. Adéla Voráčková (2:14:09)

...

7. Klára Lokajíčková (2:16:57)

18. Lenka Butorová (2:42:38)