Žlutý dres oblékne po každé etapě vždy vedoucí závodník celkového individuálního pořadí. V zeleném dresu závodí nejlepší jezdec sprinterské klasifikace, do které se získávají body na jednotlivách sprinterských prémiích. Těch bývá vypsáno několik v každé etapě. Puntíkatý dres náleží průběžně nejlepšímu vrchaři - zde se boduje úspěch na vrchařských prémiích, které jsou vždy určeny dopředu. Bílý dres obléká nejlepší jezdec do 25 let v celkovém průběžném pořadí. Bojovník dne, na kterém se shodne osmičlenná komise odborníků, získává právo jet s číslem v červeném poli. Vedoucí tým týmové klasifikace, do které se započítávají vždy časy tří nejlepších závodníků, vozí černá čísla na žlutém podkladu.