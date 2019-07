Tour de France 2019

Van Aert udržel ve spurtu v závěru 217,5 km dlouhé trasy těsně za sebou elitního italského sprintera Eliu Vivianiho. Čtvrté umístění na stupních vítězů vybojoval ve 106. ročníku Tour Australan Caleb Ewan, lídr bodovací soutěže Peter Sagan dojel pátý.

"Nemůžu uvěřit, že jsem všechny tyhle rychlíky porazil ve sprintu. Nechápu to, to překonává všechno," radoval se Van Aert v rozhovoru bezprostředně po dojezdu. "Posledních deset dní jsem poznával, jak slavný je tenhle závod. A vyhrát na první pokus, páni," dodal.

Posledních 70 kilometrů bylo podle Van Aerta hodně nervózních. "Dylan (Groenewegen) bohužel nezůstal v první skupině, takže jsem dostal povolení spurtovat. Minule jsem se poučil, že musím začít brzy, takže jsem vyrazil asi 250 metrů před cílem. S Vivianim to bylo těsné, ale jeden centimetr stačí," popsal rozhodující okamžiky.

V čelní skupině pelotonu, který se ve větrném počasí roztrhal na několik částí, dojel na 24. místě i český reprezentant Roman Kreuziger a celkově si polepšil. V průběžném pořadí mu nyní patří 18. příčka, na lídra dál ztrácí necelé tři a půl minuty.

Alaphilippe si pozici v hlavní skupině rovněž pohlídal a ve žlutém má před odpočinkovým dnem náskok 1:12 minuty před britským obhájcem celkového triumfu Geraintem Thomasem, jenž začínal dnešní etapu jako pátý jezdec průběžného pořadí.

"Na dnech, jako byl ten dnešní, je nejlepší to, že to nikdo nečekal. Udělali chybu při hlídání pozic a ztratili minulu a půl. Tak to chodí," řekl Thomas na adresu hlavních rivalů v boji o celkový triumf.

Jedním z nich byl Thibaut Pinot. Dosud třetí Francouz doplatil na poslední trhání pelotonu, které v bočním větru způsobil útok Alaphilippova týmu Deceuninck-Quick Step. Jeden z nejlepších vrchařů, který hodlal v horských etapách bojovat s Thomasem o titul, nabral manko více než minutu a půl a přišel o pozice, které si vybojoval skvělým útokem v sobotní osmé etapě.

"Nemám vůbec co říct," utrousil frustrovaný Francouz, jenž v průběžném pořadí vypadl z elitní desítky. Za Thomasem nyní Pinot zaostává o 1:21 minuty. Ztratili i další favorité na celkový úspěch Jakob Fuglsang z Dánska, Kolumbijec Rigoberto Urán či Australan Richie Porte.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 10. etapa (Saint-Flour - Albi, 217,5 km):

1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 4:49:39, 2. Viviani (It./Deceuninck-Quick Step), 3. Ewan (Austr./Lotto-Soudal), 4. Matthews (Austr./Sunweb), 5. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 6. Philipsen (Belg./SAE Team Emirates), 7. Colbrelli (It./Bahrajn-Merida), 8. Trentin (It./Mitchelton-Scott), 9. Naesen (Belg./AG2R La Mondiale), 10. Van Avermaet (Belg./CCC), ...24. Kreuziger (ČR/Dimension Data) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí:

1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) 43:27:15, 2. Thomas (Brit./Ineos) -1:12, 3. Bernal (Kol./Ineos) -1:16, 4. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:27, 5. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -1:45, 6. Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) -1:46, 7. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -1:47, 8. N. Quintana (Kol./Movistar) -2:04, 9. Martin (Ir./SAE Team Emirates) -2:09, 10. Ciccone (It./Trek-Segafredo) -2:32, ...18. Kreuziger -3:28.