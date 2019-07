Tour de France 2019

Byl jedním z největších favoritů individuální časovky v rámci třinácté etapy Tour de France, místo toho však zamířil sanitkou do nemocnice. Belgický talentovaný cyklista Wout van Aert totiž ošklivě upadl v jedné zatáčce a z místa ho musela odvézt sanitka. Jenže ta samá zatáčka si o něco později vybrala další daň. Německý kolega Petra Sagana Maximilian Schachmann na tom samém místě upadl a do cíle dojel se zlomeným zápěstím. I on na letošním Tour skončil.