Tour de France 2019

Už je to téměř definitivní. Před cyklisty je sice ještě jedna etapa, ta už má ale spíše oslavný charakter a podle zvyklostí se v ní už o pódium nezávodí. Přesto se však ještě může stát cokoliv, a tak se Bernal nechce radovat předčasně. „Chci se zítra dostat až do cíle v Paříži a teprve pak budu mít jistotu,“ stojí nohama na zemi.

Historicky první kolumbijský triumf na Staré dámě je ale takřka doma. Celkové vítězství měl už několikrát na dosah krajan Nairo Quintana, který hned dvakrát skončil na druhém místě a jednou na třetím. Nakonec to však bude Bernal, komu se to jako prvnímu podaří. Quintana se může pyšnit triumfem na Giru a Vueltě.

„Kolumbie je na pokraji toho získat první vítězství na Tour de France a cítím, že to není jen můj triumf, ale triumf celé země. Měli jsme už Giro, Vueltu, ale Tour chyběla, a je mi velkou ctí si myslet, že jsem ten, kdo toho dosáhl,“ radoval se dvaadvacetiletý jezdec.

Z Bernalova obrovského úspěchu je u vytržení celá Kolumbie. A právem je hrdý i jeho otec. Jak na úspěch svého syna reagoval? „Můj táta nemohl zpočátku ani mluvit, ale když se mu to konečně podařilo, poblahopřál mi. Měl slzy na krajíčku. Pro nás je to sen. Sledovali jsme Tour v televizi a mysleli si, že je to něco nedosažitelného. Jako dítě jsem si říkal, že by bylo skvělé tam být, ale zdálo se to tak vzdálené. A teď jsme tady a je to hodně emotivní,“ vysvětlil.

Do žlutého trikotu pro lídra závodu se Bernal oblékl po devatenácté etapě. Ta byla v průběhu zkrácena kvůli krupobití. I dvacátá etapa měla nakonec trochu jiný profil, i tak ale byly obě fyzicky i psychicky hodně náročné. Bernal je ale zvládl na jedničku.

„Poslední stoupání bylo velmi těžké. Tým Jumbo-Visma jel hodně tvrdě. My ale byli v dobré situaci a cítil jsem se skvěle. Jsem šťastný. Myslím, že jsem se ještě úplně nesžil s tím vším, co se děje. Je neuvěřitelné jen pomyslet na to, že jsem vyhrál svou první Tour de France,“ řekl.