Zdeněk Štybar – Deceunick-Quick-Step

Zkušený český závodník se po dvouleté absenci chystá na svou čtvrtou Vueltu. Letos se stájí Deceuninck-Quick-Step, kde závodí od roku 2011, prodloužil smlouvu o další dva roky. V roce 2019 chyběl na Giru i na Tour de France, je však pravděpodobné, že v nominaci své stáje na Vueltu by se měl objevit. Letos má za sebou dvě vítězství. Ovládl jednodenní závody Omloop Het Nieuwsblad a E3 Harelbeke, na Strade Bianche skončil třetí.

Petr Vakoč – Deceunick-Quick-Step

Týmový parťák Zdeňka Štybara má za sebou už po jednom startu na Giru a Tour de France. Vuelta mu zatím do zkompletování všech závodů Grand Tour chyběla, letos by to však měl dohnat.

Vakoč se v zimě vrátil do pelotonu po roční pauze, kdy se dával dohromady z těžkého zranění poté, co ho srazilo auto. Letos se 27letému jezdci dařilo zejména na českém šampionátu, kde skončil třetí v časovce i v silničním závodě. Naposledy závodil Kolem Polska, kde v páté etapě dojel na čtvrtém místě. Závod ovlivnila tragická smrt mladého belgického cyklisty Bjorga Lambrechta.

Jan Hirt – Astana Pro Team

Janu Hirtovi se letos docela daří, na Vueltu, kam se s ním počítalo, se ale nakonec nepodívá. Pravděpodobně na tom má svůj podíl fakt, že se v Astaně nedohodl na nové smlouvě.

Osmadvacetiletý jezdec týmu Astana Pro Team už startoval na závodech Grand Tour celkem čtyřikrát. Třikrát na Giru a jednou na Vueltě, ve svém prvním ročníku Gira skončil předloni v celkovém pořadí na dvanáctém místě, letos dojel dvacátý sedmý. Další účast v Pyrenejích ale letos nepřidá...