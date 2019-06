Češi to mají v profi týmech těžké, přiznává cyklista. Giro ho mrzí

Máte za sebou velmi povedený etapový závod okolo Norska, kde jste celkově skončil osmý...

“Já jsem věděl, že jedu na Tour of Norway s dobrou formou. Na druhou stranu jsme ale před tímto závodem taktéž v Norsku absolvovali ještě nový model závodu, kdy po tři dny jezdíte zhruba 80 kilometrů. Každý závod je jiný a jede se v týmech. Tohle se sice dělá pro diváky, aby byla cyklistika atraktivnější, ale nabourá vám to přípravu do dalšího závodu. To se u mě ale naštěstí nestalo.”

Jaká vlastně byla konkurence?

“Proti minulému roku daleko lepší. Na startu bylo tentokrát asi jedenáct world tour týmů, sedm prokontinentálních a tři norské kontinentální týmy.”

A trasy?

“Takové norské to bylo. Občas nějaký kopeček, ale spíš lehce zvlněné. Nejdelší stoupání mělo zhruba deset minut. Etapy měly většinou v závěru nějaké okruhy v místě cíle, aby si to užili i diváci, a tady se většinou začalo taky více závodit.”

Jaké jste od šéfů týmu dostal úkoly?

“Být k ruce našim lídrům nebo si občas zkusit i nastoupit. Vše se mi docela dařilo a ve čtvrté etapě se mi podařilo s šestičlennou skupinkou odjet od pelotonu. Dobře jsme mezi sebou spolupracovali a pravidelně se střídali na špici, to znamená, že tak půl minuty to ostře táhnete a pak dvě a půl minuty si vzadu trochu odpočinete. Nakonec jsme do cíle dojeli v pěti lidech. Bohužel nejsem sprinter a tak jsem skončil pátý z pěti. Popravdě jsem z toho, že jsem byl poslední z té skupiny, nadšený nebyl, ale celkově to byl dobrý výsledek a posunulo mě to v etapě na celkové sedmé místo.”

Nakonec jste bral osmé místo. To potěší, ne?

“Určitě. Já jsem v to nedoufal. Musím přiznat, že tenhle výsledek řadím ve své kariéře docela nahoru. Říkám si, že kdybych byl někde o dvě vteřiny rychlejší, tak jsem mohl být třeba na šestém místě. Ale to je kdyby (smích). Takové umístění mi určitě pomohlo i v týmu a zvedlo i sebevědomí. Takže teď se mám dobře.”

Tomu věřím. Myslíte, že díky tomu výsledku dostanete šanci v nějakém větším závodě?

“To netuším. Každopádně já svůj plán mám až do Mistrovství republiky. Tento týden letím do Jižní Koreji na takový menší závod. Doufám, že tam budu mít volnější režim a nebudu tak svázaný úkoly. Pak mě čekají závody ve Francii, následně republika a pak doufám v závod Okolo Rakouska, který je mezi cyklisty velmi prestižní. Myslím, že právě ten výsledek z Norska mi k nominaci na tenhle etapák pomůže.”

A co Mistrovství světa?

“Netuším. Rád bych ho jel, ale záleží, jak to Tomáš Konečný poskládá.”

Letos vám opět uteklo Giro. Mrzí to hodně?

“Tak víte, že ano, ale ono záleží hodně na tom, o co tomu týmu na Grand Tour jde. My jsme tam letos měli mistra Lotyšska Krist Neilandse, Ira Connora Dunnea a jednoho Izraelce, což je jasné, když jsme Israel cycling Academy team, pak tam byl Kanaďan, jelikož majitel je z Kanady. Jel tam i Ruben Plaza, on je takový náš profesor, veterán a nakonec tam byl jeden kluk z Afriky, který má za sebou zajímavý a těžký život - Awet Gebremeskel. Utekl do Švédska a povedlo se mu stát profi cyklistou. My jsme prokontinentální tým a tak jsme rádi, že jedeme jednu Grand Tour za rok. V tom seskládávání týmu popravdě nemá závodník z Česka moc výhody. Jediná šance je být výborný, jako třeba Zdeněk Štybar, Roman Kreuziger, Honza Hirt nebo Petr Vakoč. U nich je šance daleko větší. Takže k v té otázce, mě poslali na jiné závody, abych sbíral body do světového žebříčku.”

Co vaše smlouva v Israel Cycling Academy?

“Mám ji do konce roku a zatím nevím, ale doufám, že se prodlouží. Já jsem v našem týmu od jeho úplného začátku, což je určitá výhoda. Jsem vlastně jejich odchovanec a tak trochu už i inventář. (smích) Kdyby třeba ale přišla možnost přestoupit do nějakého top týmu, tak by mi asi nebránili a přiznám se, že bych to i rád zkusil. Uvidíme.”