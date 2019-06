Nakopněte své běhání zážitkem z jiného světa, národním parkem v Británii

Většina lidí prožívá své běžecké začátky na silnici nebo v městském parku. Dalším vývojovým stupňem je postupné navyšování uběhnuté vzdálenosti až k překonání maratonu. Pak se běžci vydávají prozkoumávat krásy terénu, až se někteří dostanou k ultra trailovým závodům. Co si ale počnout, když znáte všechny oblíbené trasy nazpaměť a běh jako takový vás přestává bavit?

Co takhle zkusit nový impuls v podobě neopakovatelného běžeckého zážitku, který vám doslova vlije novou krev do žil? Takovým zážitkem by mohla být například návštěva národního parku Lake District ve Velké Británii.

Lakes, jak se této oblasti v Anglii říká, je vyhlášenou turistickou destinací a domovem běžecké disciplíny zvané Fell running. Ve zkratce se jedná o terénní běh volnou krajinou, při kterém je trasa značená jen orientačně. Vše se odehrává v horském prostředí plném vřesovišť, bažin a skal pod věčně zamračeným, ocelově šedým nebem.

Dostat se do Lake District není vůbec složité. Ideální je doletět do Manchesteru, odkud si můžete půjčit auto, nebo sednout na vlak, který jede přímo z letiště a za dvě hodiny vás doveze přímo do srdce jezerní krajiny.

Středobodem Lake District jsou městečka Windermere a Ambelside. Pokud ale zatoužíte po civilizaci a větším městě, pak budete preferovat Kendal, odkud je to do Lakes kousek a toto město nabízí výrazně nižší ceny a větší zázemí, než městečka a vesnice na území národního parku.

Čím vás Lakes nadchnou?

Proč vůbec jezdit do Lake District? To zjistíte okamžitě poté, co se ubytujete, obujete běžecké boty a vyrazíte. Nepodceňujte ale teoretickou přípravu. Pokud nebudete vědět, kterým směrem se vydat, pak se vám snadno může stát, že budete zklamaní. Mapy.cz vám budou k ničemu. Do telefonu se ale dají stáhnout velmi pěkné a především podrobné mapové podklady. Správný směr pak určíte podle doporučení a článků, kterých je plný internet. Nebo zkrátka vyrazíte po stopách prvního trailu, který vás na mapě zaujme.

Jak už zaznělo v popisu fell runningu - na značení zapomeňte. To je ale samotná podstata běhání v této neskutečné lokalitě. Vyběhnete z hotelu, zahnete za roh a hlavní silnice se změní v úzkou pěšinku. Po deseti minutách běhu do kopce za sebou necháte poslední známky civilizace a ocitnete se v zarostlém lese. Poběžíte dalších deset minut vzhůru, les zmizí a místo něj se vyhoupnete do travnaté horské krajiny plné bažin a skal. To vše v nadmořské výšce 500 až 1000 metrů nad mořem.

Běhání v Lake District ve Velké Británii • Foto Vít Kněžínek

Kouzlo fell runningu spočívá v absolutní svobodě. Před vámi je nekonečný labyrint stezek, kterými se můžete vydat kamkoliv jen si budete přát. Můžete běžet pár kilometrů, nebo několik hodin. Je to jen na vás. Naprostou svobodu máte i při postupu krajinou. Můžete zůstat přilepení k šotolinovým úvozovým cestám, nebo nepatrně zahnout na sotva viditelné ovčí pěšinky. Když zahnete ještě o kousek, tak se ztratí i pěšinka a vy budete bez omezení pokračovat volnou krajinou. Po cestě vás bude čekat naprosté minimum překážek. Podmáčená půda je samozřejmostí a nejvíce zde oceníte boty s opravdu agresivním vzorkem. Bát se ale nemusíte žádného porostu v podobě stromů, nebo keřů.

Krajina je ohraničená pouze nízkými zídkami, které se dají snadno přeskočit a jediné, na co si musíte dávaz pozor jsou skaliska kolem vrcholků ohoblovaných erozí.

Tenhle běžecký zážitek se slovy popisuje opravdu velmi těžko. Podívejte se do galerie na několik momentek z pravého britského Fellu, sbalte kufr a vyražte ochutnat tento kousek běžeckého ráje.