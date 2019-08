Šampionky ve (staro)novém těle! Jak slavné tenistky hubly desítky kilo?

Krásná blondýnka pózuje v Chorvatsku u výhledu na historické město nebo v plavkách u moře. Australanka Jelena Dokičová, svého času čtvrtá tenistka světového žebříčku, působí na fotkách z dovolené jako ztělesněné štěstí. A taky je - poté, co si po konci kariéry profesionální tenistky v roce 2014 prošla psychickými problémy a přibrala až na 120 kilo, je zase fit. A to i mentálně.

„Jsme o hodně silnější, než si myslíme. Zdravé a šťastné tělo a mysl stojí za tu námahu,“ nechala se Dokičová nedávno slyšet na Instagramu, kde sdílí s téměř 26 tisíci fanoušků svou proměnu zpět ve zdravou a cílevědomou ženu.

Těžký návrat do reality

Její sebevědomí dlouho ničil i otec Damir, který ji dlouhodobě týral, navíc jí dělal i ostudu na veřejnosti. „Byla jsem hozena do sportovního důchodu, aniž bych měla tušení, co chci dělat. Nebyla jsem připravená - tady začaly moje problémy s tloustnutím,“ popisovala, jak se těžko srovnávala s novým životem.

„Když jste profesionální sportovec, tak jste v takové nereálné bublině - všechno je pro vás nachystané… trénink, jídlo, cestování, management, takže vrátit se zpět do normálního života bylo složité,“ přiznala v nedávném rozhovoru Sunday Herald Sun.

O svém trápení, které ji dohnalo až k myšlenkám na sebevraždu, napsala v roce 2017 knížku Nezničitelná - a i to byl impuls, kdy se začínala opět drápat nahoru. Musela bojovat s depresemi, ale i mononukleózou a problémy se štítnou žlázou - a nadváhou, kvůli které odmítala pracovní nabídky a nechtěla ani vycházet z domu.

Oblíbená jídla Jeleny Dokičové Pizza s opečenou zeleninou

Mix quinoy s chia semínky s kokosovým mlékem s topem z dýňových semínek, lesního ovoce a drceného kokosu

máslové kuře

lesní ovoce a hrozny jako odpolední svačina

za studena lisované ovocné džusy

chilli con carne se salátem

Definitivní zlom pak podle jejích slov přišel na začátku letošního roku, kdy se stala ambasadorkou diety Jenny Craigové. Zdravá pravidelná strava, kterou program dodává na míru spolu s poradenstvím, změnila vítězce pěti turnajů WTA život.

„Mám ráda, když mám ledničku a zásoby zorganizované a naplněné zdravým jídlem, takže vím, že nesklouznu k nějakému nekvalitnímu jídlu. Když mám pevně daný jídelníček a stejně dobře zorganizovanou práci, cítím, že mám pod kontrolou i svůj život,“ popsala žena, která od ledna zhubla 45 kilo a inspiruje další a další lidi.

„Snaha a důslednost. Nezáleží na tom, jestli budete běhat, nebo jen chodit, jestli uděláte dva nebo 50 kliků. Nejdůležitější je snaha, ukázat to nejlepší, dát tomu sto procent, jít dál, věřit a nikdy se nevzdávat,“ burcuje u jedné ze svých fotek z posilovny.

Změna totiž nepřišla sama, Dokičová si ji pořádně odmakala - i před odjezdem na dovolenou se pochlubila fotkou po osmikilometrovém běhu. A minimálně podle fotek už Australanka s chorvatskými kořeny splnila svůj cíl - vrátit se na svou původní váhu 66 kilogramů.

Mirzaová inspiruje aktivní maminky

Svůj boj s kily navíc sdílí s fanoušky v současnosti i jiná tenisová hvězda minulosti. Někdejší indická světová jednička ve čtyřhře Sania Mirzaová, která si v bohaté kariéře zahrála třeba i s Barborou Strýcovou, se vrhla do hubnutí po porodu a dokázala se tak rychle dostat do formy, že dokonce plánuje návrat na kurty.

„Nejtěžší věcí po porodu pro mě bylo mít takovou fyzičku jako před tím, než jsem měla Izhaana. Je pro mě osobní vítězství, že dneska zvládám tohle cvičení, ke kterému je potřeba opravdu hoooodně síly a stability…“ hlásila sympatická Indka na Instagramu v lednu.

Sania Mirzaová a její cvičení, které znamenalo pokrok v boji s nadváhou... • Foto Instagram.com/mirzasaniar

Od té doby pak inspiruje miliony svých sledovatelů ke zdravému životnímu stylu i aktivnímu pohybu - od pilates až po jógu. Sama už shodila 25 kilogramů a cítí se tak dobře, že by se ráda vrátila k tenisu. I když na nic nechce tlačit.

„V tenisu jsem dosáhla všechno, co jsem mohla, takže bych se ráda vrátila hlavně kvůli své lásce k tomuto sportu,“ uvedla s tím, že by začít mohla v lednu. A jejím snem je zúčastnit se olympijských her v Tokiu v roce 2020. Pokud jí odhodlání vydrží, je více než pravděpodobné, že jí tam fanoušci uvidí...