TEST: Garmin Forerunner 945. Hodinky nabušené k dokonalosti, umí téměř vše!

Garmin Forerunner 945 sice nabízí celou řadu inovací, ty se ale rozhodně netýkají designu. Rozeznat je na první pohled od předchozího modelu 935 dokáže jen málokdo (pokud se tedy nepodívá na zadní stranu, kde je číslo modelu uvedeno). Garmin se zkrátka rozhodl, že tady bude konzervativní. Na jednu stranu je to pochopitelné – proč měnit něco, co bezesporu funguje. Na druhou stranu by mohlo být pro někoho zklamání, že displej je pořád stejně velký a pořád je ohraničen vcelku nemoderním černým pásem. Rozhodnutí nechám na vás.

I když je displej dle parametrů zcela shodný s řadou Fenix, nějaké odlišnosti jsem u něj přece jenom objevil. Připadá mi podstatně jasnější. Výrobce také mírně upravil font písma, čitelnost se tak ještě o něco zlepšila. Položkám v menu také přidal ikonku. Menu sice stále zůstává hodně složité a nepřehledné, ale aspoň vypadá o trošku lépe než dřív. Barvy sice displej umí, ale hodně jimi šetří, připravte se tedy hlavně na kombinace černé s šedou barvou.

Forerunner 945 nabízí několik podob ciferníků, které se dají hodně podrobně editovat. Můžete měnit zobrazené údaje nebo si vybírat barevné provedení. Komu to nestačí, může si vybírat ve virtuálním obchodě ze stovek jiných ciferníků. Hodinky jsem získal hodně brzy po jejich uvedení na trh, přesto už se obchod hemžil desítkami ciferníků a denně přibývaly další.

Oproti dřívějšku se nijak nezměnilo ovládání, vše má na starost pětice tlačítek, která se dá bez potíží ovládat i poslepu. Dotykový displej tady rozhodně nehledejte, i když při práci s mapami bych ho rozhodně uvítal. Tady je práce s tlačítky utrpení. Garmin se rozhodl nepodlehnout módním trendům ani u řemínku. Ten se sice dá měnit, ale zapomeňte na možnost rychlého nacvaknutí, jak je tomu u řady Fenix 5. Budete potřebovat malý šroubovák a trochu více času. Originální řemínek je ale příjemně měkký, na ruce nijak netlačí.

S řadou Fenix zůstal naopak shodný nabíjecí konektor. Je to trochu škoda, protože koncovka kabelu je unikátní a při ztrátě vám nezbude, než obětovat zhruba osm set korun za nákup nového. Největší viditelnou inovací je nový senzor srdečního tepu na zadní straně. Byl použit už u hodinek Marq a kromě tepu slouží i pro měření hodnot okysličení krve. Senzor drobně vystupuje nad tělo hodinek, při běžném nošení to ale nijak nezaznamenáte a pro přesnost měření to rozhodně znamená přínos.

Nevnímáte je

Pokud byste někde slyšeli, že Forerunner 945 je vlastně jen hmotnostně odlehčenou verzí hodinek Fenix 5, nevěřte mu. I ve funkcích se najdou nějaké ty rozdíly, hmotnost je ale skutečně tím prvním, čeho si všimnete, pokud budete oboje hodinky porovnávat. Forerunner 945 jsou lehké, oproti Fenixům dokonce velmi lehké. Jako peříčko! Na ruce je v podstatě vůbec nevnímáte, 50 gramů je rozhodně zanedbatelná hodnota.

Pokud byste chtěli mít na ruce to nejlepší, co Garmin nabízí, museli byste sáhnout po modelu Fenix 5X Plus, který váží 96 gramů. Nový Forerunner je oproti němu ale nejenom lehčí, hodinky jsou také tenčí, takže nebudete mít takový problém protáhnout je rukávem od košile.

Svými rozměry patří novinka stále spíše na mužskou ruku. Průměr 47 milimetrů (stejný jako základní model Fenix 5) je na ženském zápěstí přece jenom už hodně výrazný. Díky solidní tloušťce pod 14 milimetrů je sice únosné, dámám bych ale stejně doporučil před nákupem hodinky někde vyzkoušet.

Pokud byste někde slyšeli, že Forerunner 945 je vlastně jen hmotnostně odlehčenou verzí hodinek Fenix 5, nevěřte mu. • Foto Twitter.com

Než vyrazíte

I když je Forerunner 945 zaměřen primárně na sportovce, rozhodně má hodně co nabídnout i ve chvílích, kdy zrovna nepobíháte v lese. Pokud máte tu správnou banku, můžete do hodinek „nahrát” svoji platební kartu a hodinkami platit. Nutnost zadávat PIN sice rozčiluje, pořád je to ale pohodlnější, než hledání peněženky nebo platební karty. Rozhodně doporučuji vyzkoušet i hudební funkce. Do hodinek si jednak můžete nahrát samostatné soubory, nebo si je propojíte s hudební aplikací Spotify (pozor, funguje to jen pro majitele účtu Spotify Premium). Pak už jen stačí před každým startem nahrát do hodinek oblíbené playlisty a začít poslouchat. Přenos hudby funguje přes Wi-Fi, takže je dostatečně rychlý. Jen pozor na kapacitu baterie. Pokud má méně než 50 procent, musíte je současně nabíjet. Hudba se do sluchátek přenáší přes Bluetooth, alespoň trochu kvalitnější sluchátka by s přenosem neměla mít problémy, i když budete při sportování rukou mávat hodně výrazně.

Garmin se rozhodl vylepšit i bezpečnost a do Forerunneru přidal funkci bezpečnostního asistenta. V praxi to zní dobře – nastavíte si nouzové kontakty a v případě nehody stačí stisknout tlačítko. Vaším blízkým se odešle nouzová zpráva. V praxi je ale samozřejmě nutná přítomnost telefonu, bez něj se zpráva nemá jak odeslat. Takže když budete padat třeba z kola, musíte spadnout tak šikovně, abyste si mobil nerozbili, ani se vám nikam neodkutálel…

Hodinky samozřejmě komunikují s mobilem nejenom v případech nouze. Aplikaci Garmin Connect potřebujete při nahrávání hudebních playlistů, prvním zadání platební karty či instalaci aplikací. O tom jsem už psal. Garmin Connect ale také podrobněji ukazuje veškeré sportovní výsledky, počty kroků, grafy stresu, tepové frekvence a opravdu hromady dalších informací. Navíc umožňuje nastavit spoustu funkcí pohodlněji, než byste to prováděli na hodinkách.

Komunikace mezi mobilem a hodinkami funguje na výbornou. Zapnout si můžete vybraná upozornění, nadefinovat zprávy s odpověďmi, když nechcete zvednout hovor, vybrat si kdy vás nikdo nemá rušit, nebo zda vám budou upozornění chodit i během sportování. V praxi bych uvítal snad už jen nastavení různé intenzity vibrací (hodinky vibrují celkem dost výrazně) a někdy do budoucna hlasové služby včetně e-SIM. Tohle jsou ale při všech svých chytrých doplňcích hlavně sportovní hodinky.

Připravit na start

Opravdu velké množství různých sportovních profilů, bohatá nabídka senzorů, které se dají k hodinkám přes Bluetooth připojit, to rozhodně není u nejvyšších modelů Garmin žádná novinka. Pojďme se tedy raději podívat na to, čím je Forerunner 945 jedinečný. Začít musíme u nového senzoru na měření tepové frekvence. Měl by být přesnější i úspornější na baterii, ani jedno ale nemůžu potvrdit. Přesněji řečeno, senzor má stejné problémy jako většina jeho konkurence. Pokud je na ruce umístěn správně a vy nárazově neměníte tempo, měří velmi dobře. Když jsem jej ale zkoušel u intervalů, na vyšší hodnoty tepů reagoval se zpožděním. A stejně tak na jejich snížení. Ještě jednou tak raději apeluji na správné umístění na ruce, jinak se vám klidně stane, že hodinky vůbec nezaznamenají tep blížící se vaší maximálce.

Forerunner 945 umí prakticky vše, co se sportovního měření týká. Navíc jsou lehké a potěší i výdrž kolem 30 hodin při zapnuté GPS. • Foto Twitter.com

Výdrž baterie je výborná. Dostat se dá i na zhruba 30 hodin při zapnuté GPS. Na toto se však chci ještě zaměřit.

Přesnost GPS mi udělala radost. Žádné výpadky během testování nenastaly. Forerunner 945 dokonce velmi přesně měří i na oválu, který bývá pro sporttestery většinou dost zakleté místo. Zatímco Fenixy mi u šestikilometrového kroužení naměřily takřka o 300 metrů více, Forerunner 945 se spletl jen o 40 metrů.

Buďte nabití

Z novinek v oblasti sportovních funkcí asi nejvíce zaujme Body Battery. Ta ukazuje, jak jste na tom s energií v průběhu dne a poskytuje dobrou představu, jestli se pouštět do těžšího tréninku, či nikoliv. Řeší tak situace, kdy dříve hodinky z hlediska regenerace ukazovaly, že byste již měli být připraveni na trénink, ale nebraly v potaz celodenní stěhování nábytku a vaši únavu.

Forerunner 945 se hodně zaměřuje především na hodnocení tréninku. Po každém dokončení se dozvíte, jestli byl přínosný z hlediska aerobního i anaerobního a také číslici, která hodnotí zátěž tréninku. Právě struktura informací o tréninkové zátěži zaznamenala nejvíce změn. Kromě trochu suchopárného čísla hodnotícího ukončenou sportovní aktivitu v hodinkách najdete také informace o zátěži za posledních sedm dnů až čtyři týdny, včetně doporučení, jestli je vhodné v intenzitě ubrat, nebo se naopak do trénování můžete více opřít. Pokud byste číslům a sloupcům moc nerozuměli, stačí u grafů zátěže stisknout tlačítko Start a textový popisek vysvětlí, jakže to tedy s vaším tréninkem vypadá.

Aby všechna tahle data byla co nejpřesnější, přidal Garmin do hodinek také měření aklimatizace. Vychází ze správné úvahy, že vyšší teplota nebo nadmořská výška ovlivňují váš výkon i celkovou zátěž organismu. Hodinky tedy nabízí informaci o tom, jak jste na okolní podmínky přivyknutí. Aklimatizování na nadmořskou výšku tak v kombinaci s měřením hladiny kyslíku v krvi podá velmi dobrou představu o tom, jak moc intenzivně trénovat ve vyšší nadmořské výšce (alespoň 850 m n. m.). Tepelná aklimatizace zase počítá alespoň s 22°C. Bohužel, v praxi jsem díky mizernému počasí na začátku května nemohl funkci vyzkoušet.

Osobně mě asi nejvíce potěšil lepší odhad závodních časů. Zatímco u předchozích modelů byla, alespoň v mém případě, čísla naprosto mimo realitu, Forerunner 945 ukazuje podstatně smysluplnější časy. Hodnoty VO2 Max se přitom nezměnily, evidentně jen došlo k úpravě způsobu výpočtu.

Jako poslední z novinek musím zmínit přidání informace o frekvenci dýchání. Pro její využití je nutný hrudní pás. Ostatně při jeho použití se množství dat z hodinek ještě výrazně zvýší a pokud chcete opravdu poctivě trénovat, bez hrudního pásu se stejně neobejdete. Frekvence dýchání je tak další z hodnot, které mohou pomoci zlepšit vaše sportovní výsledky. A samozřejmě, všechny naměřené hodnoty se po dokončení přenášejí do Garmin Connect, takže vám nic nebrání v jejich přehledné analýze.

Závěr

Na hodinkách Forerunner 945 se chyby hledají jen těžko. Konzervativní design vyvažuje celá řada nových sportovních funkcí. Funkčně nejblíže je řada Fenix 5 Plus, novinka je ale levnější a na sport rozhodně vhodnější.

Fenixy možná vypadají o trochu elegantněji, jsou ale těžší a nenabízejí žádnou zásadní výhodu. Přechod ze staršího modelu 935 zase dává smysl, pokud vás oslovují nové funkce pro analýzu tréninku. Tyhle hodinky se zkrátka povedly.