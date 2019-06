SERIÁL Šárky Strachové, 4. díl: kdy je čas na první závod a je běh meditace?

Dostaň se do formy se Šárkou Strachovou! Jak začít běhat? Potřebuji trenéra? Čím si uvolnit svaly a co například běhání dětí? Šárka Strachová si pro vás přichystala nejen tyto užitečné rady, ale především tréninkový plán na 28 dní, jak se proběhat k pěti kilometrům. Ve čtvrtém dílu vás čeká tréninkový plán od pondělí 10. až do neděle 16. června. Na konci čtvrtého týdne si společně zaběhneme pět kilometrů a to přímo se Šárkou Strachovou, budete-li chtít! Osobně a v Praze. Informace najdete na konci tohoto článku.

DEN 22.

Pro ty, kteří zmeškali začátek seriálu:

TRÉNINK:

30 min běh, celkový čas 30 minut (celkem asi 3000 metrů dlouhý běh)

JAK JE TO VLASTNĚ S BĚHEM A MEDITACÍ?

Pojďme dát běhu ještě trochu větší rozměr. Zatím jsme k běhu stále přistupovali především jako k fyzické aktivitě. Zkusme se na běh dnes ale podívat i jako na formu mentalní hygieny, a udělat si z něj i formu meditace.

Mnoho z nás si stále pod pojmem „meditace“ představí jogína nebo jogínku se zapletenýma nohama v tureckém sedu, ruce na kolenou se spojeným palcem a ukazováčkem, zavřenýma očima a se zvukem óóm vycházející z jejich úst. Představa jistě zajímavá, ale do značné míry zkreslená. Z této představy také často pramení pocit, že meditace „není nic pro mne“. Přitom meditace je především o tom, na chvíli se zastavit a vnímat sám sebe, ponořit se do toho co je TEĎ, a nebloumat myšlenkami ani v minulosti, ani v budoucnosti. To už přeci tak podivně nezní a zkusit to může opravdu každý.

Meditačních technik je opravdu hodně, a každý by si měl najít tu, která vyhovuje nejvíce jemu. V tomto ohledu se určitě nenuťte do ničeho, co vám není příjemné. Úplně nejjednodušší technika, ke které nikoho nepotřebujete, je soustředit se v meditaci na vlastní dech. Principem meditace je zůstat Tady a Teď. Zklidnit naši mysl, která se během dne zaobírá stovkami myšlenek a informací ze všech možných oblastí. Tedy nepřemýšlet, co uvaříme k večeři, jaký program vymyslíme s dětmi na víkend, nebo co jsme museli řešit předevčírem v práci. Ano, tento úkol je velmi náročný. Buďte trpěliví a zpočátku se spokojte i třeba jen s meditací v rámci několika minut. I to je úspěch!

Pro zklidnění myšlenek se zkuste zaměřit na to, co vás obklopuje. Prohlédněte si pečlivě všechny předměty kolem vás, zaposlouchejte se do zvuků kolem sebe, hlasy lidí, šum ulice, zpívání ptáků, vzdálená hudba … zaměřte se na sebe, je vám teplo nebo zima, vnímáte své oblečení, jak se dotýká vaší pokožky, zahýbejte každým prstem zvlášť u vašich nohou, vnímejte při nádechu vzduch, který nabíráte do plic a při výdechu, jak se naopak plíce vyprazdňují.

Meditace navodí ticho a klid a umožní tak zastavit náš vnitřní dialog, zbavit se protikladných myšlenek a přání a navodí vnitřní rovnováhu. V tomto stavu si nejen dokážeme odpočinout, ale také si udělat jasno například v dilematu, které zrovna řešíme, nebo si ujasnit, co chci já a k čemu mě tlačí okolí.

Meditovat v klidu a pohodlí je ideální varianta, ale při osvojení techniky můžete meditovat opravdu kdekoliv a kdykoliv. Pro mne je meditací stav, kdy dokážeme naši mysl zklidnit a zaměřit se na přítomný okamžik. Ať už to je při běhu, žehlení prádla, hraní s našimi dětmi, procházce nebo práci na zahradě. Je jedno zda meditujete ráno, odpoledne nebo večer, ale zkuste si z meditace udělat denní rituál. Stačí opravdu pět až deset minut. Sami uvidíte, jak vám bude tento stav příjemný. Časem se do něho budete dostávat stále snáz a rychleji, a budete v něm chtít setrvat co nejdéle.

Partnerem seriálu je klinika Vo2max - systém celostní terapie a sportu, výjimečný koncept v péči o zdraví