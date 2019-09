Podepsat v NHL životní kontrakt po bídné sezoně? Jde to, ale za určitých podmínek | iSport.cz

Pro začátek několik čísel, protože ty nejlépe ilustrují rozdílné výkony ruského beka. Provorov si v předminulé sezoně připsal 41 bodů. V té minulé jen 26. Stejně tak statistika +/- nevypovídá v jeho prospěch. Z +17 si pohoršil na -16, což je významný pokles. Jeho výkony obecně šly velmi dolů a proto se s napětím očekávalo, jaké budou podmínky nové smlouvy. Nejvíce se čekal tzv. bridgedeal, což je nejčastěji smlouva na dva roky, která má za úkol zjistit, zda má daný hráč na to, aby se stal základním stavebním článkem mužstva. Avšak Philadelphia se rovnou rozhodla pro dlouhodobé řešení.

První podmínkou, kterou je nutné splnit, aby se management tak rozhodl, je hráčův věk. Je třeba, aby byl mladý. To Provorov splňuje, protože je mu jen 22 let a po minulé sezoně se stal chráněným volným hráčem po konci svého tříletého nováčkovského kontraktu. Je tedy jasné, že by měl v lize působit ještě mnoho sezon. Pomineme-li závažná zranění, samozřejmě. Jeho věk je zároveň jakási ochrana právě před nepovedenými výkony. Obránci dozrávají daleko pomaleji, než jejich útoční spoluhráči.

Neméně důležitou věcí je změna chování v celé NHL, ať už jde o její hokejový vývoj, nebo o její trh. Hokej v NHL se rok od roku zrychluje a bruslařské umění se dostalo do popředí daleko více, než tomu bylo v minulosti. A s rostoucím věkem přibývá mnoho věcí, ale rychlost mezi ně bohužel nepatří. Proto v dnešním světě NHL málokdy registrujeme mnohaleté smlouvy hráčům, kterým je nad 30 let. Má to dva důvody. Jeden jsem už zmínil. Stále rychlejší a náročnější tempo samotné ligy.

Druhým důvodem je fakt, že se změnilo uvažování generálních manažerů. Dát mnohaletou a mnohamilionovou smlouvu hráči, kterému je okolo 20ti let je sice riskantní, ale ne tolik, jak se na první pohled může zdát. I kdyby daný hráč v několika sezonách herně vyhořel, tak potom stačí jedna sezona, která bude lehce nadprůměrná a pořád bude reálné ho vyměnit. Bude totiž stále v dobrém hokejovém věku a za těch několik uběhlých sezon se zase o něco zvedne platový strop pro všechny kluby. Tudíž, co bylo před pár lety považováno za megalomanskou smlouvu, už nemusí za 5 let platit. A ostatní týmy by o daného hráče mohly jevit zase zájem i z finančního hlediska.

Tím nejzásadnějším důvodem, proč se tak Philadephia rozhodla, je ale určitě Provorovův post. Je to obránce. Obránce s velkým potenciálem. Pokud pomineme naprosté superhvězdy, jako jsou McDavid nebo Matthews, což je jiná skupina hráčů, tak nadějných ofenzivních hvězd je daleko více, než nadějných obránců. Mladý bek je v současné NHL jeden z nejcennějších artiklů. Pro příklady, které to demonstrují, netřeba chodit daleko. Například Tomáš Hertl podepsal se San Jose po nováčkovském kontraktu smlouvu pouze na dva roky a teprve poté dostal víceletou smlouvu. Za odměnu, dalo by se říci. U obránců se tohle děje méně. Alespoň v poslední době.

Dokazuje to i letošní léto. Samuel Girard podepsal v Coloradu smlouvu na 7 let. Dallas si Esu Lindella zavázal na 7 let a Winnipeg si Joshuu Morriseyho pojistil na dalších 8 sezon. A to ještě má před podpisem smlouvy hvězdný obránce z Bostonu Charlie McAvoy, kde se dá čekat kontrakt podobné délky. Všechno to jsou obránci, kteří mají to nejlepší před sebou a jejich týmy od nich očekávají, že budou hlavnímu tahouny jejich defenzivních řad po mnoho let.

Z Provorovova příkladu vyplývá jediné. Pokud jste mladý bek, který byl vysoko draftován a klub s vámi počítá, tak ani nepovedená sezona nehraje roli v tom, zda se vám smlouva podobných rozměrů nabídne, nebo ne. Trh se změnil a na mladé hráče, především na mladé beky, se pohlíží jinak. Zatímco útočníci to mají v tomto ohledu těžší, tak doba hájení u beků je delší. Těch kvalitních je málo. A těch kvalitních a mladých je ještě méně. Štěstí pro Provorova. Zda to bude štěstí i pro Philadelphii, to se teprve ukáže.