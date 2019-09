Strhující Laver Cup. Vybičovaný Federer dokáže nadávat, hvězdy se baví | iSport.cz

O úspěchu Laver Cupu svědčí i fakt, že ačkoliv se původně neměl konat v olympijských letech, aby nebyli hráči přetěžováni, i příští rok se sejdou týmy dosud neporažené Evropy a Světa ke čtvrtému ročníku. Tentokrát do Bostonu. A je to jen dobře.

Od pátku do neděle nabídl Laver Cup na už tradičním černém kurtu celkem devatenáct a půl hodiny akce, která musela bavit. Duchovní otec turnaje Roger Federer přivezl tenisový cirkus k sobě domů do Švýcarska, kde jen na jeho otevřený trénink s Rafaelem Nadalem přišlo pět tisíc lidí. Celý víkend byla ženevská hala beznadějně plná, a pakliže po prvním pražském ročníku Federer tvrdil, že by přivítal hlasitější atmosféru, musel si nyní připadat jako na fotbale.

„Kdybych skončil, nikdy bych neprožil něco takového… Během zápasu jsem měl husí kůži, nejsem vůči takové atmosféře imunní,“ líčil Federer v sobotu, když zdolal Nicka Kyrgiose. A když v neděli udržel obhájce z Evropy ve hře díky triumfu nad Johnem Isnerem, řval z plna hrdla a pumpoval pažemi jak po grandslamovém titulu.

„Snad ještě nikdy jsem ho neviděl tak emočně vyčerpaného a zároveň spokojeného,“ napsal na Twitter ostřílený švýcarský novinář René Stauff er a Federer prohlásil, že i na závěrečné party se pokusí, aby byl posledním, kdo vydrží na nohách.

Tak pohlcený touhle akcí je. V žáru bitvy ztratil Federer i zábrany. Při rozhodujícím zápase celého víkendu koučoval Alexandra Zvereva za použití slovníku, který se k tomuhle hladce oholenému švýcarskému elegánovi pramálo hodil. „Chci slyšet, jak si zařveš ´pojď´ po každým posraným bodu, co vyhraješ. Už žádný tyhle negativistický sračky,“ kázal o šestnáct let mladšímu Němci.

Laver Cup je neopakovatelným a magickým představením právě díky interakci hvězd, ať už na sobě mají modré barvy Evropy či červené Světa. Borci, kteří jsou si celý rok soupeři, na sebe najednou skáčou, radí si, smějí se a plácají si dlaněmi. Scének poučných i vtipných je tolik.

Tenis zabalený do nejluxusnějšího papíru

„Musíš mi ukazovat signály jasněji,“ culil se při deblu Nadal na mladého Řeka Stefanose Tsitsipase. „Když je to pěst, zůstáváš na své půlce. Když mi ukážeš prst, přebíháš,“ dodal Španěl a Federer se na lavičce zalykal smíchy. Zároveň si ale sám ochotně vyslechl rady od Nadala, když bojoval na kurtu.

„Kontroloval jsem čísla, výměn trvajících pět až osm úderů vyhráváš mnohem víc než on. Hraj takhle, i když je to těžké, protože on tak dobře čte hru,“ povzbuzoval Nadal svého největšího rivala, tentokrát však parťáka.

Na tyhle dva byla logicky upřena největší pozornost, právě díky nim zapouští Laver Cup kořeny tak hluboko. Oba dělají, co mohou, aby turnaj přesvědčil o tom, že nejde o exhibici All Stars, ale o skutečně ostré klání.

Nadal k sobotním zápasům nastoupil i přes potíže s levou paží, do které dostal injekci. Federer ukazoval zápal a nasazení jak v posledních kolech grandslamů. Ač jsou hráči týmu Evropy žebříčkově mnohem výš než Svět, znovu bylo i díky chytře vymyšlenému systému (bod za výhru v pátek, dva v sobotu a tři v neděli) o co hrát až do úplného konce. I supertiebreak do deseti bodů místo třetí sady garantoval svižné a intenzivní mače, které přinášely největší drama právě na konci.

Tenis vyždímaný do posledního detailu a zabalený do nejluxusnějšího papíru, plní vše, co při svém zrodu sliboval. Lidé se baví stejně jako hráči, kteří se rozjedou domů jako větší kamarádi, než když se před týdnem v Ženevě scházeli.

„Chtěl bych hrát Laver Cup až do konce kariéry, je úžasný,“ prohlásil Zverev. „Během šestnácti hodin jsem ve čtyřhře nastoupil vedle Rafy i Rogera. Měl jsem možnost sledovat, co z nich dělá nejlepší hráče dějin. Tohle nikde jinde nenajdu,“ přidal se Tsitsipas.

Ještě než začne další grandslam, lednové Australian Open, proběhne nový finálový turnaj Davis Cupu v Madridu i inaugurační ročník ATP Cupu v Austrálii. Týmové soutěže jsou v dnešním tenisu v kurzu a Laver Cup jasně ukazuje, jaký je jejich potenciál, pokud se šikovně uchopí.

A my v Česku bychom si mohli přát, aby podobná akce brzy vznikla i pro nejlepší ženy s Karolínou Plíškovou a Petrou Kvitovou. Protože Laver Cup je příklad hodný následování.