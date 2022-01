Djokovič v Austrálii: Úřady mu zrušily víza, na soud si počká v hotelu

Novak Djokovič po výhře nad Andrejem Rubljovem slaví postup do semifinále • Reuters

Novak Djokovič se objímá s členem chorvatského týmu, který na úkor Srbů postoupil do finále Davis Cupu • Reuters

Novak Djokovič prostřednictvím instagramu oznámil: Letím do Austrálie! • Instagram

Australské úřady odepřely Novaku Djokovičovi vstup do země. Srbský tenista, který po příletu do Melbourne uvízl na letišti Tullamarine, nepředložil dostatečné důkazy pro udělení výjimky z očkování proti covidu-19. Po odvolání byla světová jednička přemístěna do hotelu, kde počká na rozhodnutí soudu, ten bude zasedat v pondělí.