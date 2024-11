Pála šel ve čtyřhře cestou větší jistoty a logiky. Netrefil vítězný mix, ale…

České tenistky se v Málaze připravují na sobotní vstup do Billie Jean King Cupu • Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

BLOG JANA JAROCHA | Měl kapitán Petr Pála nasadit proti Polkám do rozhodujícího deblu Lindu Noskovou místo Marie Bouzkové? Chybil, když ukázal na druhou jmenovanou a ostřílenější deblistku, jež měla po singlu víc času na odpočinek a v zádech vítězství? Neměl vsadit na ranařku Noskovou, která proti Ize Šwiatekové trefila deset es a týrala ji na rychlém povrchu v Málaze i ostrým returnem? Vždyť to jsou pro debl dva nejdůležitější údery.

Ochotné nastoupit byly obě. „Cítila jsem se fajn, i debla bych zvládla. Řekla bych, že jsem ze singlu byla rozehraná. Ale bylo to rozhodnutí celého,“ krčila rameny Nosková, kterou po vyřazení o to víc žralo, že Šwiatekovou nedorazila, byť podala velký výkon a pětinásobnou grandslamovou šampionku dostala do stavu 5:5 ve třetím setu.

Pála šel pro čtyřhru cestou větší jistoty a logiky, ukázal na Bouzkovou. Ale netrefil vítězný mix. Ironií osudu i kvůli tomu, že při utkání nevyčnívala ta, o které nikdo nepochyboval - Kateřina Siniaková. Nejlepší deblistka planety se po boku parťačky, s níž nikdy nehrála, nedostala do tempa a pohody. Na kurt šla o půlnoci po víceméně prosezeném večeru stráveném fandění. A po pouhých 71 minutách bylo dílo zkázy rychle hotovo.