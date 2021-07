Plíšková vyhraje, momentálně je lepší hráčkou. Zlepšila druhé podání

Předpovědět semifinále se Sabalenkovou se povedlo perfektně, to se málokdy takhle podaří. Tak to zkusím ještě jednou. Co čeká Karolínu Plíškovou v titulovém zápase proti Ashleigh Bartyové? Především úplně jiný mač. Při bitvě se Sabalenkovou mi připadalo, že Plíškové vyhovují velké rány soupeřky. Vlastně využívala sílu jejích úderů ve svůj prospěch a ve výměnách měla převahu, protože dělala minimum nevynucených chyb.

Finále s Bartyovou ale bude jiné, míče jí budou odskakovat o dvacet třicet centimetrů níž nad zemí. Kolena budou dostávat zabrat, protože Australanka jí bude posílat bekhendové čopy, které sklouzávají. To je na trávu velká zbraň. Když hrajete se Sabalenkovou, hrajete z jejího tlaku. Kdežto Australanka bude výměny zpomalovat. Bude záležet na tom, aby měla Plíšková měkká kolena a chodila pod balon. Pak ji může zatlačit.

Forhend Bartyové nebude Karolíně moc vadit, proto by byla chyba, kdyby jí útočila výhradně jen do bekhendu. Přímý rovný forhend Australanky je krásný jak z české školy, má i velmi dobrou geometrii kurtu, může ji velkým úhlem vyhnat mimo a udělat z něj bod. Ale tuhle variantu nehraje zase tak často.

Bekhend ale bude šmrdlání, na něj by měla chodit Karolína dopředu. Bartyová sice zlepšila bekhendový drajv, ale pořád je to velmi průměrný úder. Přes její bekhend se dá docela dobře útočit, někdy má dny, kdy znervózní a udělá lehkou chybu. Když jsem ji viděl před pár lety, vůbec bekhendový drajv neuměla. Postupně se ho doučuje. Ale má výhodu, že jí do něj holky málo chodí. Myslím, že útokem přes bekhend se dá prostě hodně udělat, protože z něj Bartyová nemá jistý prohoz.

Zdá se mi, že jistota základních úderů a především první servis jsou na straně Plíškové. Rozdílovým úderem je první podání, chtělo by to hodně es, hodně přímých bodů z podání, protože proti Bartyové bude těžší si servis obhájit.

Zkusím si tipnout, že by měla Karolína vyhrát. A myslím si dokonce, že jestli má vyhrát, tak ve dvou setech, protože Bartyová je mimořádně šikovná. Ona je zajímavý typ, spousta lidí ji podceňuje. Ale musíme si uvědomit, že po éře Sereny vydržela na prvním místě žebříčku nejdéle ze všech hráček. To svědčí o tom, jak moc tenis umí.

Její první servis je velmi dobrý, ale jeho úspěšnost nejde vysoko přes padesát procent, často ho netrefí. Plíšková má jednu obrovskou výhodu, že úder, který zlepšila nejvíc, je druhé podání. Dřív ho tam jen vkládala a hrálo se. A teď s ním už ubližuje. A přitom ho nehraje na velké riziko. Karolína musí chodit proti míčům, hrát agresivně. Bude muset sama tvořit hru, Bartyová nepřijde s žádnou agresivní smrští. Mám dojem, že by to měla zvládnout.

Sice je ve finále, ale výkony Bartyové mi nepřijdou přesvědčivé. Viděl jsem ji hrát podstatně líp. Takže já bych řekl, že Plíšková je ve vrcholné formě a Bartyová se spíš hledá, i když je vidět, že je šikovná a na trávě hrát umí. Vážně si myslím, že to Plíšková zvládne, protože je ve vrcholné formě. Za takových okolností by ji Australanka vůbec neměla porazit, to by jí musela Plíšková pomoct. Jestli obě podají svůj vrcholný výkon, je Plíšková momentálně lepší hráčkou.

A taky se jí bude hrát dobře. Kdyby proti sobě měla překvapivou finalistku jako Bouchardovou či podobné jméno, byl by to pro ni mnohem psychicky náročnější zápas. Teď k tomu může přistoupit tak, že favoritkou je soupeřka. S tím se jí může hrát opravdu velice dobře.