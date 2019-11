Slavia obstála i na Camp Nou. V Lize mistrů úžasně vzdoruje. Je to víc než výhry? | iSport.cz

Před prvním zápasem ve skupině Ligy mistrů na půdě Interu Milán připodobnil slávistický trenér Jindřich Trpišovský cestu svého týmu k počítačové hře. Narážel tím na to, jak červenobílým roste kvalita soupeřů a obtížnost zápasů. Postavit se na magickém svatostánku Camp Nou domácí Barceloně? To je level, který když zvládnete, vyskočí vám na obrazovce ohňostroj. Moc větších výzev ve fotbale nenajdete. Skoro žádnou. A Slavia v ní ve čtvrtém pokračování základní skupiny elitní evropské soutěže obstála.

Jasně, „sešívaní“ nevyhráli, měli i docela dost štěstí, ale remíza z Barcelony je prostě mimořádný výkon. Vše je cennější proto, že Slavia dosáhla krásného výsledku vědomě. Jen nepřežívala, i když se místy a hlavně ve druhé půli ocitala pod silným tlakem. Ovšem hrála stejným stylem, jakým je zvyklá. Nespekulovala, neparkovala autobus, nebořila. Snažila se být aktivní, jak jen to šlo. „To máte pak vždycky větší šanci na úspěch,“ podotkl kouč Trpišovský.

Slavia jen potvrdila, jak sympaticky v Lize mistrů hraje. Leckdo může upozorňovat na to, že body na jejím kontě ani v národním pohárovém koeficientu moc nepřibývají, a může přemýšlet nad tím, jak by si vedla ve slabší skupině či Evropské lize. Ovšem způsob, kterým se mezi evropskou honorací prezentuje, je možná víc než body.

Tuzemský mistr zvedá renomé celému českému fotbalu. Je příjemné sledovat a číst, jaké komplimenty na její adresu docházejí. Například trenér Dortmundu Lucien Favre prohlásil: „Slavia hraje opravdu na vysoké úrovni. Kdo to nevidí, je slepý a nerozumí fotbalu.“ Španělská média se po utkání v Edenu před dvěma týdny divila a psala, že Trpišovského tým hraje tak, jako by chtěl Ligu mistrů vyhrát.

Po úterním utkání přispěchal s další poklonou kouč Barcelony Ernesto Valverde. „Slavia podává výborné výkony. Je dobře, že se dostala do Ligy mistrů. Vnesla do ní svěžest a dost nám komplikuje život. Sice jsme to teď odnesli ztrátou bodů, ale mužstvo s takovouhle chutí do hry a nasazením je potřeba ocenit,“ prohlásil Valverde.

Slávističtí hráči navíc získávají ty nejlepší možné zkušenosti, hrají nejtěžší možné zápasy a nepropadají v nich. Určitě nejsou dokonalí, to je vidět hlavně v koncovce, ale rostou.

Brankář Ondřej Kolář chytá snad jako František Plánička a kdoví, jaká může být za pár měsíců jeho pozice v reprezentaci. Tomáš Souček zraje pro velký evropský klub. Peter Olayinka ztrácí zábrany a drze zlobí obrany soupeře, Ondřej Kúdela je pan Spolehlivý a dalo by se pokračovat. Třeba Michal Frydrych zvládl těžkou úlohu po zranění Davida Hovorky na Camp Nou velmi dobře. A hlavně všichni ze sebe vydávají maximum. Slavia se opakovaně umí dotknout svého stropu.

