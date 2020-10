Zásah Skominy byl brutální a necitlivý. Chceme mraky opakovaných penalt?

Ti rozpitvali opakované záběry a došli k závěru, že Kolář porušil pravidla, protože se ani jednou nohou nedotýkal brankové čáry. Komando rozhodčích nechalo pokutový kop opakovat, náhradní exekutor Alexander Scholz byl úspěšný a nasměroval dánského mistra k postupu mezi evropskou elitu.

Ano, v klíčový moment chyboval Ibrahim Traoré, který balon špatně odkopl, a Holeš byl smolařem, že mu pak míč spadl na ruku. A ano, ze všech stran uslyšíme větu, že rozhodčí si svůj verdikt obhájí, byť by ve vzniklé mezeře mezi brankovou čárou a Kolářovou nohou stěží proklouzla myš. Ale hlavně tohle rozhodnutí šlo proti normálnosti fotbalu.

Bylo necitlivé. Jasně, na pocity se nehraje, jsou daná pravidla. Ale použít trochu lidského rozumu taky někdy neškodí. Zvlášť ve chvíli, kdy se blíží konec vyrovnané řeže a jde o těžké miliony a místenku v nejvybranější evropské společnosti jako v případě souboje mezi Midtjyllandem a Slavií. Ačkoliv to v žádných fotbalových zákonech není zakotveno, rozhodčí by také mohl zvažovat, o jak závažný přestupek jde a jak jeho výrok případně ovlivní zápas.

V tomhle případě byl jeho zásah naprosto zásadní. Utkání de facto rozhodl. Je logické, že Slavií gól na 1:2 totálně odrovnal, to by v takové chvíli a za takové situace zacvičilo s lecjakým mužstvem. Od rozhodčích často slýcháme, že dobrý zápas pro ně je takový, kdy nejsou příliš vidět a pak se o nich nemluví. Skomina se tímto fouknutím pasoval do jedné z hlavních rolí zápasu, mluvit o něm bude každý, a to není dobře.

Kdyby slovinský kat s píšťalkou nenechal penaltu opakovat, s velkou pravděpodobností by to nikdo neřešil. Video už mnohokrát pomohlo, ale teď ukázalo, jak je mocné a nebezpečné zároveň. Obsluhují ho lidé, a ti si vždy mohou vybrat, co uvidí.

Pokud by se striktně podle pravidel posuzovaly všechny penalty, mraky proměněných i těch chycených by se muselo opakovat. Vznikal by chaos jako ve středu v Dánsku. A to (snad) fotbal nechce.

