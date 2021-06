Plavšič není Stanciu aneb Nová výzva pro posouvače Trpišovského

Očekávaný granát dopadl. Křídelník Srdjan Plavšič přeplaval Vltavu a vyměnil Spartu za Slavii . Je to pro českého mistra výhra? Zatím hlavně výzva, především pro architekta červenobílého rozmachu trenéra Jindřicha Trpišovského. Pětačtyřicetiletý odborník by měl na srbské raketě ukázat svou devizu – jak umí pracovat s hráči a posouvat je k jejich výkonnostnímu maximu.

Plavšič nastoupil za čtyři roky ve Spartě k 101 soutěžním zápasům, dal v nich deset branek a připsal si osmnáct asistencí. To není bilance, ze které byste si sedli na zadek a řekli si: wow, to je hráč. Hbitý záložník naznačil, co v něm doutná. Je rychlý, drzý, umí soupeře obejít a zamotat mu nohy.

Ale očekávání ve Spartě nenaplnil. Prožil hodně slabých pasáží, vlastně zůstalo jen u náznaku toho, čeho je nebo by měl být schopen. Vybrala si ho před lety Sparta špatně, nebo s ním neuměla pracovat? Srbovo angažmá ve Slavii naznačí odpověď.

Je dost příkladů hráčů, kteří se pod Trpišovským zlepšili, v řadě případů skoro až neuvěřitelně. Vytáhněme jeden podobný Plavšičovi. Nicolae Stanciu si taky vyzkoušel angažmá na Letné, do Edenu sice nezamířil přímou linkou skrz Prahu, vzal to oklikou přes Arábii, ale i tak bylo jeho převléknutí do červenobílého kabátu mimořádně výbušné.

Maximálně vyštengrované emoce provázejí i nejčerstvějšího novice mistra, ale pozor, Plavšič není Stanciu. Rumunský záložník byl pro Spartu významným hráčem, přesto se musel ve Slavii změnit, podřídit nárokům náročné hry. Šlo to ztuha, ale podařilo se. V Edenu si nyní mohou říct, že jim angažování Stancia vyšlo.

Plavšič pro rudý soubor tak důležitý nebyl. Výhoda, nebo nevýhoda před štací u rivala? Těžko říct. Pod tlakem i mikroskopem bude stoprocentně, nenávistí od sparťanských fanoušků bude jistě také zahrnut. Ustojí to? Netroufám si odhadovat. Ale bude záležet i na schopnostech Trpišovského.

V tuhle chvíli panují z toho, jakým přínosem dynamický Srb pro aktuálně nejlepší tým v zemi bude, rozpaky. Zatím se to jeví spíš jako dloubnutí do věčného rivala. A to je málo, Plavšič musí rozkvést, rozbalit naplno svůj potenciál, být opravdovou posilou, která pomůže k trofejím, úspěchům a upevnění tuzemské dominance. Jinak to výhra Slavie nebude.