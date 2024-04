Hložkův úkrok z Leverkusenu? Dobrý nápad. Jen ne návrat do Sparty

Staré klišé praví, že je občas lepší udělat jeden krok zpět, aby přišly další vpřed. Přibližně takto, přesná verze není v tuhle chvíli tak podstatná. Jde o to, aby pomyslné zacouvání provedl jeden z nadějných synů tuzemského fotbalu. Adam Hložek. Navíc u něj by mohlo jít spíše o letní úkrok, než o pád do bahna.

Ano, bylo by v zájmu generačního talentu (tak to prostě je, Hložek byl vždy výjimečný, jen se aktuálně tak nějak zasekl) v létě zkusit jiné angažmá. Ne tak exponované, na mírně nižší úrovni, zejména však dobře vybrané.

Leverkusen je pro něj v tento moment zkrátka příliš. V titulové sezoně rozhodně neměl úplně zanedbatelnou roli, pořád je velmi cenné, že patří do širší rotace německého mistra. Ale, ruku na srdce, jeho okolí, fanoušci, experti a především on sám čekal, že se vyhoupne mezi zásadní členy kádru.

Nestalo se.

Nyní je nutné analyzovat, proč se to přihodilo. A následně zvolit další kroky. Prvotním důvodem je obří konkurence, jenže to je holt v top klubech, kam Leverkusen bezpochyby náleží, běžná věc.

Druhým je Hložkovo nastavení – ne, není možné tvářit se, že by on sám nechyboval. Ve hře mu pravidelně schází větší dravost v presinku, bývá nedůsledný v plnění taktických úkolů. Bez toho přitom nelze uspět. Je třeba, aby mladý útočník tyto záležitosti vycizeloval, jinak se nedostane na nejvyšší úroveň, kam měl po hlasitém vpádu do velkého fotbalu namířeno. Bez pravidelné herní praxe to ovšem nepůjde.

Proto je zřejmé, že (dočasná) změna dresu nebude na škodu.

Je ale nutné tuze dumat, kam se vydá. Dobrý signál je prohlášení Pavla Kuky, pobočníka hráčova agenta Pavla Pasky, že prioritou je setrvání v Německu. Důvody jsou zřejmé, Leverkusen rozhodně nezavírá Hložkovi dveře, další adaptace by tak probíhala ve vyzkoušených podmínkách.

Pokud by zamířil Hložek kupříkladu do Lazia či Leicesteru, zase tolik by se nezměnilo. Jde o velké kluby, ten anglický se navíc vrací do Premier League a bude velmi svižně nakupovat. K tomu je nutné přičíst aklimatizaci, zvykání si na další zemi, na odlišné poměry.

Objevila se také (snad fantasmagorická) možnost, že by se mohl jít občerstvit tam, kde rozkvetl. Ano, Sparta je velký klub s ambicemi, ale cestu zpět je nutné zabednit, zatarasit. Na ni je mraky času. Vzpomeňte na Václava Kadlece, který ji zvolil. Na první pohled uspěl, ale dlouhodobě (samozřejmě u něj i kvůli zdravotním problémům) rozhodně nešlo o rozumné řešení.

Česká cesta tedy rozhodně ne.

Německá je ideál, jen musí být nalinkovaná. Je nutné přihlédnout ke konkurenci, k hernímu stylu, nastavení trenéra, stabilitě mužstva. Když se tyto záležitosti trefí, Hložek poroste. A cesta zpět do Leverkusenu bude možná.