Přestupové léto Sparty jako varování: Konec hájení, posily nezapadly. A to je potíž

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Za sebou double, slušné výkony některých borců jako třeba Lukáše Haraslína, Veljka Birmančeviče či Qazima Laciho na EURO, před sebou přestupové okno. Sparta minulé léto vsadila na plán udržet úspěšný kádr. Z lídrů zmizel jen Ladislav Krejčí, kapitán si přestup do velkého světa vykopal a vlastně i „vyčekal“.

Nevyprodat, to byla základní mantra.

Přesto přivedla pět cizinců, ani jeden se však nestal stálým členem základní sestavy či dokonce tahounem. A to se projevilo v dalším průběhu sezony, především v době, kdy byly hlavní opory zapsány na marodku.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický přivedl tři hráče takzvaně low cost, to bývá jeho vyzkoušená cesta.

Obránce Mathias Ross dorazil na hostování, jeho éra na Letné dobíhá vlastně v zapomnění, na jaře odkopal čtvrthodinu, v tuto chvíli je až osmou volbou na post stopera, v létě ho Sparta opravdu z Galatasaray nevykoupí.

Příběhy Imanola Garcíi a Eliase Cobbauta výrazně podupaly zdravotní lapálie. Španělský šikula z Bilbaa si hned v prvním ligovém startu přetrhl kolenní vazy, sezona pro něj skončila. Belgický ranař měl opakovaně problémy s lýtkovým svalem, přiznal, že jeden z návratů sám uspěchal. U obou je těžké nyní hodnotit přínos, uvidí se až v dalších měsících. Každopádně Cobbaut párkrát naznačil možnosti – ale například v zápase v Liberci také nedostatky.

Silné nedorazy přináší také dvojice Rrahmani, Krasniqi. A ti by při společné ceně 150 milionů korun měli minimálně držet pozici ve stále rotaci. Rrahmanimu se to stávalo, ale vypadl z ní. Krasniqi je v pozadí. Přitom kvůli prvnímu z nich vlastně po postupu do Ligy mistrů utekl z klubu Jan Kuchta.

Do Sparty se však v zimě vrátil a Kosovana zválcoval. I to berme jako symbol letního přestupového období. Posily nezapadly, i když už mají za sebou potřebnou půlroční dobu hájení. A to je potíž.