Růžička o trápení Ocelářů: Nekouše se to moc dobře. Nálada v kabině odpovídá situaci
V neděli dal v Litvínově svůj 300. gól v základní části extraligy. Stal se pátým hráčem, kterému se to v české nejvyšší soutěži povedlo. „Vážím si toho, ale většinu takových věcí docením až časem, po kariéře,“ řekl třinecký snajpr Martin Růžička. Víc než o zápisu do historie ale mluvil o současnosti Ocelářů. Po skvělém vstupu do soutěže se brodí břečkou porážek. Prohra 2:5 na Hlinkově stadionu byla šestou v řadě, což se jim stalo naposledy před 21 lety.
Šňůra nezdarů se táhne od posledního říjnového dne, kdy neuspěli v Hradci Králové. Následně Oceláři padli doma s Pardubicemi a potom čtyřikrát za sebou hráli venku. Odevšad odjížděli s prázdnou. Turné zakončí v úterý poledním zápasem v Karlových Varech. Poté je čeká pro změnu sedmero střetnutí před vlastním publikem.
„Domácí prostředí a fanoušci v zádech jsou znát, ale na to bych se nevymlouval,“ přemítal Martin Růžička. „Když jsme měli sérii výher, vyhrávali jsme i tam. Je to jen o nás hráčích. O tom, co a jak děláme na ledě. Je třeba se vrátit k poctivé práci. Procházíme si těžkou sérií… Soupeři jsou kvalitní, možná jsme si i malinko mysleli, že to třeba půjde samo. A teď chvíli trvá, než to otočíme zpátky a než se to obrátí. Musíme pracovat, což si říkáme pořád. A já doufám, že to brzy skončí.“
Stejně dlouhou sérii bez zisku bodů zažil Třinec naposledy v prosinci 2004. Tehdy nevyhrál dokonce jedenáct utkání v řadě, z toho třikrát remizoval. Šesti porážkami v běžné hrací době letos vyrovnal klubový rekord. „Nic příjemného, nekoušeme to moc dobře,“ přiznal kapitán. „Musíme se k tomu postavit čelem. Jsou i pěkné časy, my je momentálně neprožíváme. Začíná to mnou a končí posledním hráčem. Musíme makat víc, snažit se víc. Nesmíme dělat chyby, ale já ji třeba v první třetině taky udělal. Potřebujeme zase odehrát perfektní zápas, abychom se vrátili zpátky. Sílu na to máme,“ věřil Růžička.
Vracel se k momentu na konci první třetiny nedělního střetnutí, kdy šel Litvínov poprvé do vedení po chybě rozhozené třinecké obrany. Růžička rozehrávkou do volného prostoru našel pouze domácího Ondřeje Jurčíka, který 26 sekund před přestávkou napálil puk do branky Ocelářů.
Růžička zaváhání napravil vyrovnáním v přesilovce. Dal svůj 300. gól v základní části extraligy. V samostatné české nejvyšší soutěži tohle před ním dokázali jen Viktor Hübl, Petr Ton, Petr Sýkora a Viktor Ujčík. „Teď ještě funguju a pracuju jako hráč a tyhle věci tolik nevnímám. Od našeho tiskového mluvčího jsem už od léta věděl, co může v sezoně přijít. Jak začala, už jsem to neřešil,“ přiznal kanonýr.
Oceláři dali v Litvínově oba góly v početní převaze. Hned na začátku po vyloučení Quinna Schmiemanna dostali výhodu na pět minut. Přesilovku nesehráli ideálně, vedení se ujali vlastním gólem Vervy. Možná předzvěst toho, co následovalo. „Mají dobré oslabení, ale přesilovka splnila účel a určitě v zápase nebyla problém,“ namítl Růžička. Krátce po jeho vyrovnání však přišel rychlý úder od Ondřeje Kašeho. „Tam se asi zápas lámal. Něco jsme si v kabině řekli, ale nedokázali jsme to zvrátit,“ líčil 39letý veterán.
I za stavu 2:5 Oceláři nepolevili. Nehodlali zápas jen dohrát. Přestože ztratili šanci skóre otočit, šli do toho, dohrávali souboje. Na ledě vzplály emoce, 20 sekund před koncem se strhla mela, po níž rozhodčí trestali Kurovského s Kundrátkem. „Ukázka toho, o čem mluvíme v kabině. Porážky nikomu z nás nevoní. Doufám, že to částečně ukazuje i náš charakter. Ani za takového stavu nechceme dát zápas zadarmo. Když takhle budeme pokračovat, zvrátíme to,“ vracel se Růžička.
Třinec přišel o vedení v extralize. Během šesti zápasů splaskl pohodlný bodový polštář, na němž si hověl. V tabulce však zůstává nahoře, skleslost není na místě. Příležitost zastavit pád mají Oceláři v Karlových Varech v atypickém školním zápase, který vypukne v úterý v pravé poledne.
„Víme, kde se nacházíme. Úplná panika to není, tohle úplně neřešíme. Ale nálada v kabině odpovídá situaci. Věřím, že v sobě najdeme energii, abychom to zvrátili. Ve dvanáct hodin jsem ještě asi nehrál, spousta kluků taky ne. Bude to pěkné, přijdou děti. Zajímavý zápas, my do něj musíme jít s tím, že tam necháme všechno. Budeme chtít uspět,“ zdůraznil třinecký lídr.
Kdo dal nejvíc gólů v základní části
Viktor Hübl 375
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž