Nový šéf repre? Buď Trpišovský, nebo koncepční řešení. I když je to klišé...
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Samozřejmě, fotbalová asociace potřebuje okamžitý úspěch, tedy postup na mistrovství světa. Průnik na celoplanetární akci značí prestiž, nadšení, k tomu hromadu zlaťáků, zkrátka velké peníze už jen za pouhý start.
Celkové prize money pro mistrovství jsou téměř 900 milionů dolarů, za pouhý postup by měly týmy inkasovat devět milionů, což dělá nějakých 190 milionů korun. K tomu lze však čekat další benefity za televizní práva, případně za úspěšné zápasy či možný úspěch v základní skupině.
Na něj to tedy v tuto chvíli fakt nevypadá, vždyť v neděli národní mužstvo totálně propadlo na Faerských ostrovech, což ve středu odnesl odvoláním (jak jinak než potupným) trenér Ivan Hašek.
Nepomohl ani fakt, že tým má jistou účast v baráži, již uzmul už za slušné vystoupení v Lize národů. V samotné kvalifikaci však ani náznakem netlačil na favorizované Chorvatsko, nepobil se s ním o první místo, které by znamenalo jistou účast na světovém šampionátu bez nutnosti absolvovat ošidnou baráž.
Do toho navíc přišlo několik drsných ran, rozuměj debaklů. Mužstvo zkolabovalo v Gruzii, Chorvatsku, nyní na Faerských ostrovech.
Proto se hledá nový šéf.
Ideální kandidát je jasný, Jindřich Trpišovský. Muž s aurou vítěze, všeobecně přijímaný odborník, prostě český Jürgen Klopp. V jeho případě by se dal unést i fakt, že by šlo o nouzové řešení, tedy angažování pouze pro dobu, kdy se bude hrát o šampionát, případně na něm.
Jde spíše o fantasmagorické řešení, které však musí zaznít, být na stole. Odpověď se dá očekávat záporná z několika prostých důvodů. Slávistický kouč už několikrát řekl, že ho práce u reprezentace (zatím) nezajímá. Pak jsou tu praktické záležitosti. Těžko odjede od mužstva, které hraje Ligu mistrů (musel by být bezpodmínečně už na následujícím listopadovém srazu), navíc v domácí soutěži se mu vzpírá jako velký soupeř Sparta. Slavia nemá nárok na neúspěch, nemůže tudíž nic podcenit.
Pokud by však byl svolný, bude to ideál.
Pokud ne, měl by šéf reprezentace Pavel Nedvěd hledět do dáli. Nekoukat jen na baráž, na triumf či zkrat v ní, ale vybrat trenéra, který pozvedne mužstvo systémově, vztahově, zkrátka výkonnostně.
Pohled na něj by neměl ovlivnit průběh jednoho dvou utkání. V nich se mohou stát věcí, které vrazí trenérovi kudlu do zad, i když připraví tým brilantně. Vyloučení, zranění, blbý gól, ano, i náhoda.
Jenže asociace (a potažmo Nedvěd) už nemohou hrát na náhodu. Nyní musí vybrat trenéra pro vzestup.