Tři plzeňské tresty: Šílenosti jednotlivců, poslední varování pro Koubka?
KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Kdyby se to stalo poprvé… Matěj Vydra po ztracené výhře na Ferencvárosi těžko hledal slova, plzeňský kapitán se v hodnocení promarněného duelu musel hodně držet. Viktoria v Budapešti už potřetí přišla o pocit výhry v posledních sekundách, což absolutně neladí k dřívějším vyspělým evropským výkonům. Mužstvo není v pohodě, ztrácí body a zároveň kredit. Místo tvorby stížností na sudí by se klub měl začít soustředit sám na sebe. Tlak logicky narůstá i na Miroslava Koubka.
V první řadě se musí probrat plzeňští jedinci na hřišti. Stačí se podívat na záznam posledních dvou minut ze čtvrteční Budapešti. Sampson Dweh dobře ustojí souboj s dotírajícím útočníkem, hosté už pomalu slaví výhru. Martin Jedlička nakopává balon, zbývá dohrát minutu a půl.
Jenže Prince Adu podcení situaci, v následném protiútoku Amar Memič nepochopitelně ustoupí od svého hráče, na přebrání se vůbec nedomluví s Denisem Višinským. Poslední centr do vápna a gól, konečná remíza 1:1 přináší zmar českého vicemistra.
„Podělali jsme to,“ přiznal bez okolků trenér Miroslav Koubek. Plzni se podobná situace stala v sezoně už potřetí. Remízu 1:1 s Jabloncem trefil Nemanja Tekijaški v 95. minutě. Remízu se Slováckem v 93. minutě Michal Trávník z penalty. Všechno zcela