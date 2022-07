Souboje ve Ferrari? Chytal jsem se za hlavu. Šéf nebouchne do stolu

Když jsem viděl interní souboje mezi jezdci Ferrari, chytal jsem se za hlavu. Napřed probíhaly v Silverstonu, pak i v Rakousku. Z diváckého pohledu je to samozřejmě fajn. V Rakousku to byla jedna z mála věcí, které udělaly sprint zajímavý. Je hezký na to koukat, ale formule 1 není o tom, co je a není hezký. Je o celkovém výkonu týmu i jednotlivců. Tohle je to, co se na konci sezony počítá.

Jsem přesvědčený, že kdyby měli ve Ferrari určenou jedničku a dvojku, v Silverstonu by zvládli s přehledem vyhrát a mít navíc i double. Ve sprintu v Rakousku se interními souboji dle mého názoru dokonce připravili o vítězství. Kdyby na začátku nezávodili, mohlo to vypadat úplně jinak. Kromě toho, že tímhle vzájemným zápolením ztrácí strašně moc času, odnáší to i technika. Pokud jezdec soupeří a auta jedou za sebou, motory se víc přehřívají a daleko víc tak trpí technika. Tyhle věci se na sebe pak nabalují a dělají konečný výsledek.

Bohužel z této situace není úplně jednoduchá cesta ven. Ferrari podepsalo dva rychlé piloty. Oba jsou mladí, ambiciózní a chtějí vyhrát titul mistra světa nebo minimálně urvat vítězství v závodě. Když se takoví dva závodníci potkají na trati, je to těžké. Průšvih je, když si neuvědomí, že tam nejsou sami. Jak se říká, když se dva perou, třetí se směje.

Vedení by je proto mělo trošku kočírovat. Ferrari ale tohle nikdy nedělalo a neumělo. Je to jejich achillova pata. Když to ve Ferrari historicky fungovalo, měli vždy jedničku a dvojku. Bylo jasně dané, na koho se jede a kdo je ten „nosič vody“. Od dob Sebastiana Vettela a Kimiho Räikkönena se to ale změnilo.

U současného šéfa Mattia Binotty není vidět potřebná direktiva – nebouchne do stolu a nerozhodne. V Itálii je opravdu extrémní tlak na co nejlepší výsledky. Je tedy hrozně těžké vzít zodpovědnost na sebe a dělat rozhodnutí. Myslím ale, že tohle by šéf týmu měl být schopný udělat. Například v Red Bullu tohle funguje dobře. Ten příklad je podle mě legitimní a krásně reflektuje, jak by to mělo vypadat.

Atmosféra ve Ferrari navíc není optimální. Tým je rozdělený na dvě poloviny, které jdou proti sobě. Všichni viděli, jak Mattia Binotto nastoupil na Charlese v Silverstonu se zdviženým ukazováčkem… Je znát, že jsou tam rozbroje a v určitý moment to bude muset vykrystalizovat, aby se pročistil vzduch. Možná se to stalo už teď v Rakousku. Kvůli tomu, že Carlos odstoupil, ztratil hodně bodů. Pravděpodobně navíc dostane penalizaci i na Paul-Ricard za nasazení nového motoru. Teď podle mě nastává ten správný čas trošku upřednostnit Charlese, aby boj o titul nebyl úplně zmařený.

A co nás čeká tento víkend ve Francii? Sám jsem zvědavý, protože v tuto chvíli nedokážu odhadovat rozložení sil. Ferrari přivezlo minulý týden do Rakouska nové upgrady. Speciálně zadní křídlo a nové bočnice auto dost zrychlili. To co jsme viděli v Rakousku, ovšem nebylo s ohledem na tempo aut úplně odpovídající. Velkou roli tam totiž sehrál ranní déšť, který trať hodně změnil. Red Bull trošku zaspal evoluci tratě, takže nakonec je Ferrari porazilo. Nemyslím si ale, že by to přesně reflektovalo rychlost, kterou monoposty mají.

Paul-Ricard je okruh, který byl původně postavený jako testovací a nikoliv závodní. Trať je tedy velmi atypická. Jsou tam všechny typy zatáček – první sektor je hodně pomalý, druhý zase velmi rychlý a třetí sektor je spíš technický. Popravdě si tedy netroufám odhadovat, kdo to zvládne líp. Minimálně to ale bude slušný ukazatel a pěkná reference toho, co můžeme očekávat v druhé polovině roku.