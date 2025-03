Arsenal dvakrát jinak. Nejprve v Divadle snů, pak v kině!

Podruhé v této sezoně, i podruhé to bude derby dvou největších londýnských klubů, nabídneme společné sledování zápasu Premier League v kině. Tentokrát jsme zvolili ještě větší sál v Cinema City v pražském obchodním centru Westfield na Chodově. Vstupenky rychle mizí, tak neváhejte >>>

Ještě před derby ale Arsenal čeká jiný těžký souboj, konkrétně na Old Trafford. Musí tam zvítězit, pokud si chce udržet teoretickou šanci na titul. Za vedoucím Liverpoolem zaostává o třináct bodů s jedním zápasem k dobru. Navíc lídr tabulky hostí beznadějně poslední Southampton.

Samozřejmě forma Manchesteru United je mizerná, trápí se především před vlastním publikem. Ale v Premier League se časy rychle mění. Když jsem před dvěma týdny cestoval s kolegou Markem Skáčikem do Anglie na zápasy „Kanonýrů“ s West Hamem a Manchesterem City proti Liverpoolu, převažovaly názory, že je to víkend, který může zamotat boj o titul. Tehdy Arsenal ztrácel na lídra osm bodů a měl zápas k dobru. Většina fanoušků i expertů věřila ve snížení rozdílu.

Prohra a následná remíza na půdě Nottinghamu v porovnání s plným bodovým ziskem týmu Arneho Slota roztáhla bodovou propast na třináct bodů (zápas k dobru zůstává). K tomu všemu Arsenal i nadále trápí početná marodka. Ačkoliv „Gunners“ udělali v úterý čest své přezdívce a v Lize mistrů rozstříleli PSV Eindhoven 7:1, tak proti ligovým soupeřům si nedokáží bez svých útočníků poradit.

Na hrotu opakovaně nastoupil záložník Mikel Merino. Je normální, že si na novou roli teprve zvyká. Je velký rozdíl přijít do rozehraného zápasu proti unavenému soupeři, naběhnout do vápna a střelecky se prosadit, anebo vstoupit do utkání od úvodní minuty, rozbíhat presink, hledat správné prostory při postupném útoku svého týmu a podobně. Merino se učí, ale zvlášť v těžkých zápasech se tyto logické nedostatky projevují nejvíc.

A určitě tomu nepomáhá ani slabší forma Martina Ödegaarda. Kapitán Arsenalu vynechal na podzim sedm zápasů kvůli zranění, vrátil se ve velkém stylu (právě v derby na hřišti Chelsea), jenže po několika týdnech se jeho vliv na výsledky začal snižovat. S aktuální bilancí 2+3 výrazně zaostává za produktivitou z minulé sezony (10+8). Chybí mu kombinace s Benem Whitem a Bukayem Sakou, ale také sebevědomí a radost ze hry: nepřesné přihrávky či špatný výběr místa. Prvky, které nejsme zvyklí v jeho hře vídat…

Ale třeba Arsenalu pomůže vysoká výhra nad PSV a jak v „Divadle snů“, tak o týden později „v kině“ předvede velké výkony.

Samozřejmě diváky neochudíme o zápasová studia, v neděli začínáme ve 14:30 debatou před zápasem Tottenham-Bournemouth, načež navážeme na souboj Manchesteru United proti „Gunners“. Chybět nemůže ani tradiční shrnutí kola od 20:00 a pořad Extra Time.