Šlágr kola může napovědět o boji o titul. Arsenal i United zatím v nepohodě

James Ward-Prowse poslal West Ham do vedení • Reuters

James Ward-Prowse poslal West Ham do vedení • Reuters

Nedělní večer zpestří ostrovní fotbalový svátek: Arsenal vs Manchester United. Tradiční anglické velkokluby se minulou sezonu dokázali zlepšit snad ve všech měřitelných ohledech. Oba celky relativně vhodně doplnily kádr, vybrousily herní styl a po zásluze se v lize umístily v „top čtyřce“ zaručující účast v Lize mistrů.

Vloni druhý Arsenal naplno sklízel plody Artetovy přestavby, ale i Manchester United naznačil v rámci prvního ročníku pod taktovkou Erika ten Haga, že by se mělo na Old Trafford znovu blýskat na lepší časy. Jenže ani jeden tým nevstoupil do nové sezony ideálně.

Co trápí Artetu

Kdybyste nabídli před rokem fandovi Arsenalu z prvních tří kol sedm bodů, pravděpodobně by je při vzpomínce na některé katastrofální rozjezdy Gunners s pokorou přijal. Jenže očekávání fanouškovské základny se díky zlepšení výkonnosti, znovu vybudované stability a mimořádného posilování poněkud přenastavila.

Klubové vedení uvolnilo nemalé prostředky na příchody Declana Rice, Kaie Havertze nebo Jurriena Timbera. Šéfové Gunners dali jasně najevo, že si práce Mikela Artety váží a že ho hodlají štědře podpořit. Jak atraktivní je představa spolupráce s Artetou ostatně naznačil svým životním rozhodnutím i samotný středopolař Rice - nejžhavější anglické zboží letního přestupového okna, který upřednostněním severního Londýna před bleděmodrou částí Manchesteru mnohé šokoval.

I když si samotní hráči nemůžou Artetu vynachválit, fanoušci Gunners začínají některá jeho poslední rozhodnutí zpochybňovat. Ať už se jedná o složení základní jedenáctky, taktické postupy nebo zdánlivě nevynucené změny systému, španělský stratég nepochybně čelí tlaku obřích rozměrů. Zevnitř i zvenčí.

Vždyť Gunners navazují na vynikající sezonu, kdy povětšinu času vedli ligu. Letos by přece měli být Artetovi muži ještě silnější, zkušenější a připravenější improvizovat. A jestli se v minulé sezoně rodákovi ze San Sebastianu něco vyčítalo, týkalo se to jeho neschopnosti přijít s plánem „B“. Vymyslet něco nového. Překvapit. To se naplno projevilo na jaře při dlouhodobém zranění klíčového stopera Williama Saliby, kterého Arteta nedokázal personálně ani systémově plnohodnotně nahradit. I proto fanoušky znervózňuje dočasné odstavení Gabriela Magalhaese, neméně důležité postavy defenzivní řady.

Nepohoda na Old Trafford

Ani Manchester United se nevznáší bezstarostně na obláčku superformy. Rudí ďáblové doslova zázračně vyvázli z úvodního zápasu s Wolves se třemi body v kapse. V první ostřejší konfrontaci s Tottenhamem jen sekundovali ve druhém poločase a následně unikli blamáži s Nottinghamem Forest, když doma prohrávali po čtyřech minutách o dva góly.

Tým United má podle respektovaného manažera Erika ten Haga ambici stát se nejlepším týmem v přechodu do útoku. Takový styl útočení si vyžaduje přesnou a odvážnou rozehrávku. Právě proto se ten Hag v létě rozhodl pro nahrazení dlouholeté brankářské jedničky Davida de Gey moderním typem gólmana - Andrém Onanou. Kamerunský brankář je proslulý precizní hrou nohama, což předvádí od prvního kola.

Jenže kromě zabudování Onany a zábleskům geniality kreativce Bruna Fernandese se tým United na hřišti zatím hledá. Fanoušci truchlí nad zraněním Lukea Shawa a Masona Mounta, který je navíc za krátké působení v záloze nestihl přesvědčit. A zřejmě nepřesvědčil ani parťáka Casemira, který pod přívalem herních povinností nemůže najít ideální zápasové tempo a nezvykle často kazí.

Nedělní šlágr poskytne oběma sokům to nejostřejší možné měřítko, které pravděpodobně odhalí další zásadní nedostatky. Jedná se o vítaný test v náročném období. Bezprostředně před reprezentační přestávkou není kam uhýbat. Kdo zápas zvládne, může nastartovat velmi zajímavou cestu.

Šlágr mezi Arsenalem a Manchesterem uzavírá program 4. kola Premier League. Speciální studio Match Time připravujeme tentokrát i k zápasům Brighton - Newcastle a Liverpool FC - Aston Villa. Do Londýna a na jih Anglie navíc zamířím v roli reportéra, abych vám mohl to nejzajímavější dění z Premier League přiblížit co nejlépe.

Užijte si víkend s Premier League!