West Ham otočil rekordní peníze za Rice. Jak pevná je Součkova pozice?

V létě přišel West Ham o svou oporu. O kapitána. Declan Rice zamířil za novou výzvou do Arsenalu, opačným směrem putovalo 100 milionů liber (přes 2,8 miliardy korun), na bonusech to může být dalších pět. Za anglického hráče v Premier League nikdo víc nedal, ani Manchester City za Jacka Grealishe. Tomáš Souček tak přišel o dlouholetého parťáka ze záložní řady a nějakou dobu se zdálo, že ho snad Hammers chtějí nahradit z vlastních zdrojů. Pak se ale na přestupovém trhu pořádně odvázali, finance za Rice otočili do tří nových záložníků. A stále nemají dost.

Po triumfu v Konferenční lize z minulé sezony byla jasná jedna věc. Declan Rice, kapitán a nejcennější artikl West Hamu opustí londýnský klub. Nestěhoval se daleko, v anglickém hlavním městě pouze vyměnil adresu a zamířil do Arsenalu za rekordní sumu přesahující 100 milionů liber (i s bonusy).

Dlouho se ale zdálo, že „kladiváři“ nebudou přivádět za anglického reprezentanta hráčskou náhradu, ještě týden před startem Premier League neoznámili žádný příchod. Pak se ale začaly dít věci.

Do záložní řady přišli James Ward-Prowse, Edson Álvarez a Mohammed Kudus. Celková cena těchto transferů činí dohromady necelých 86 milionů liber, tedy sumu blížící se té, jakou Hammers obdrželi od Arsenalu. V Álvarezovi (25) a Kudusovi (23), dvojici z Ajaxu Amsterdam, mají navíc i potenciální „cenné zboží“ do budoucna.

Ward-Prowse je dlouholetým hráčem anglické nejvyšší soutěže, jeho zapracování do týmu by tak mělo být o to snadnější. Otázkou je, jak rychle se na ostrovní fotbal adaptují posily z Ajaxu. Ofenzivnější Kudus přišel do klubu až po víkendovém zápase s Brightonem (3:1), do hry ještě tedy nemohl naskočit.

To Álvarez už svůj potenciál ukázal, po desetiminutovce s Chelsea zvládl přes 80 minut proti „rackům“, mimo jiné dobře zastoupil Tomáše Součka, který musel pro zranění hlavy střídat už v prvním poločase.

Součkova pozice

Právě Mexičan je z uvedeného tria letních akvizic svou pozicí a úkoly na hřišti českému reprezentantovi nejblíže. Je však mnohem více „herní“, lepší do kombinace a výstavby hry. Dá se tedy očekávat, že v zápasech, ve kterých bude muset trenér Hammers David Moyes upustit od své defenzivní taktiky, bude dostávat více prostoru Álvarez.

O přednostech Tomáše Součka netřeba dlouho polemizovat. Běhavý záložník je silný v osobních soubojích, což je zejména v Anglii ceněný atribut. Své místo v Moyesově užší rotaci tak jistě mít bude, nebylo by ale překvapením, kdyby se jeho minutáž začínala pomalu ale jistě dávkovat.

Horší zprávou by pak pro Součka mohl být eventuální příchod Ibrahima Sangarého, jenž by na jeho pozici zatlačil ještě víc. West Ham se o hráče PSV zajímá dlouhodobě a poslední zprávy napovídají, že se rozhodne těsně před letní uzávěrkou přestupů. Defenzivní záložník je ale na radaru mnoha klubů, pro Hammers je tak uskutečnění transferu těžkým úkolem.

Do Součkova nasazení do pátečního zápasu s Lutonem však může promluvit i zranění hlavy, které český fotbalista utrpěl v posledním ligovém duelu s Brightonem. Na reprezentační sraz by už ale měl být fit.