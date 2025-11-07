Boj o druhý flek, nebo skrytý závod o titul? City ve šlágru kola hostí Liverpool
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Duel Manchester City vs. Liverpool by se dal z fleku překřtít na šlágr pronásledovatelů dosud suverénního Arsenalu. Etihad Stadium bude v neděli dějištěm duelu, který může přepsat pořadí za rozjetým Arsenalem. Při tempu lídra už není prostor na omyly – City i Liverpool se poperou „o kyslík“.
Manchester City hostí Liverpool ve chvíli, kdy oba kluby touží stáhnout Arsenal - jak bodově, tak psychologicky.
Tým Pepa Guardioly se má oč opřít. Od dubna Citizens posbírali v Premier League nejvíc bodů a devět z posledních deseti ligových domácích utkání vyhráli. Na sebevědomí jim přidali i poslední výhry – 3:1 nad Bournemouthem a 4:1 nad Dortmundem v Lize mistrů. Norský kanonýr Erling Haaland je dvě trefy od hranice 100 ligových gólů (v Anglii!). Hraje v životní formě, posuďte sami: aktuálně vede v počtu gólů, výši xG, počtu střel i zakončení na branku.
Kolem něj navíc roste kvalita kombinační podpory – Phil Foden i Jérémy Doku patří mezi největší „továrny na šance“ v lize. K tomu se rozehrála obrana a o jistém brankáři Gianluigim Donnarrumovi bychom mohli básnit dlouhé hodiny.
Ani hosté nejdou do očekávaného duelu bez hladu a poctivého základu. Liverpool pozvolna přepíná z rašící krize do módu obhájce titulu. Stabilizační domácí výhra 2:0 nad Aston Villou utnula sérii porážek. The Reds v úterý navázali cenným skalpem Realu Madrid „v jeho soutěži“, když dokázali zápasu i bez většího procenta držení míče diktovat tempo. O slovo se přihlásila i dosud tichá posila Florian Wirtz, jemuž Arne Slot zjevně našel optimální post, když ho vyzkoušel nalevo.
Když byla řeč o Haalandovi, i největší talisman na straně soupeře má oč hrát. Mohamed Salah stepuje kolem překonání Wayna Rooneyho v počtu kanadských bodů za jeden klub v PL. A navzdory jeho nepřesvědčivé formě zkraje sezony, proti City mu to tradičně chutná.
Standardek se není proč bát
Těžko odhadovat, co na sebe Guardiola se Slotem vymyslí. Potenciál překvapit jeden druhého aspoň jakýmsi detailem je vysoký. I přes evidentní odklon od dlouhodobě preferované filozofie, Guardiolovci dominují dlouhým kombinacím, balon si přihrávají jedním z nejpomalejších temp v soutěži – zato precizně.
Liverpool aktuálně patří na opačný pól, když zdynamizoval přechod do útoku a v posledních zápasech mu to vychází náramně. Ačkoliv mají Slotovi muži potíže s bráněním všeho druhu, najmě standardních situací, v případě City se s trochou nadsázky defenzivních standardek nemusí bát. Všech 20 ligových gólů City letos padlo ze hry…
V minulé sezoně se z výher radoval v obou případech Liverpool, který ovládl domácí i venkovní duel shodně 2:0. Jenže tento ročník vyloženě zamíchal balíčkem karet. Je mi ctí a potěšením, že vás můžu pozvat nejen na sledování šlágru 11. kola Premier League, které graduje před poslední podzimní repre pauzou, ale také k našemu doprovodonému studiu MatchTime, které o víkendu zpestří cesta reportéra CANAL+ Sport Martina Minhy na Stamford Bridge a zmiňovaný Etihad Stadium.
Pěkný víkend ideálně ve společnosti Premier League vám přeje redakce CANAL+ Sport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2
Manchester City
|10
|6
|1
|3
|20:8
|19
|3
Liverpool
|10
|6
|0
|4
|18:14
|18
|4
Sunderland
|10
|5
|3
|2
|12:8
|18
|5
Bournemouth
|10
|5
|3
|2
|17:14
|18
|6
Tottenham
|10
|5
|2
|3
|17:8
|17
|7
Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18:11
|17
|8
Manchester Utd.
|10
|5
|2
|3
|17:16
|17
|9
Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|10
Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|11
Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|12
Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|13
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|14
Everton
|10
|3
|3
|4
|10:13
|12
|15
Fulham
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|16
Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17
Burnley
|10
|3
|1
|6
|12:19
|10
|18
West Ham
|10
|2
|1
|7
|10:21
|7
|19
Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|20
Wolves
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup