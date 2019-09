Ostuda Prostějova, nebo Vítkovic? Rasisticky se vysmívat je malé a ubohé | iSport.cz

Rasistické pokřiky ale na stadiony nepatří. Hokejové, ani žádné jiné. A ospravedlňovat je tím, že slovo „cikán“ není žádná nadávka, je naprosto scestné. Takový pokřik má ponížit, zesměšnit, poukázat na odlišnost. Vysmívat se někomu na základě rasy je ubohost a malost. Tečka.

Vítkovičtí to v Prostějově viděli stejně, sebrali se, odešli do šatny a posledních 57 vteřin zápasu zůstalo nedohráno. Trenér a sportovní manažer pořádajícího týmu Jiří Vykoukal se v rozhovoru pro Prostějovský deník nechal slyšet, že: „Ten kluk tam jezdí, celý zápas provokuje a otravuje. Provokuje i fanoušky – a ti mu to pak vrátili. To by si spíš měli interně vyřešit v klubu, že takhle se hráč prostě nemá chovat. Když už se takhle chová celý zápas, potom už to měli udržet a těch 57 sekund dohrát. Že odešli, to je spíš ostuda pro ně než pro nás.“

Vážně? Takže si Lakatoš za rasistické nadávky může vlastně sám? Nemá provokovat? Nemá dráždit? Možná by neměl vůbec hrát hokej? Omlouvat rasistické pokřiky těmito argumenty je stejně malé, jako je z ochozů vykřikovat.

V minulosti si takoví Tomáš Jelínek nebo Tomáš Sršeň podobných pokřiků na extraligových stadionech „užili“ dosyta. I v Ostravě. Tedy alespoň do chvíle, než pak sami oblékli vítkovický dres. Ne, že by skandování ustalo, jen ho poslouchali z druhé strany. Pokrčili rameny, brali to jako hokejový kolorit. Neškodný zvyk. Možná to podobně stále vnímá i Vykoukal. Vždyť se nic tak extrémně hrozného nestalo.

Stalo. A je dobře, že vítkovičtí hokejisté v Prostějově ukázali, že jim nejsou nadávky s rasovým podtextem lhostejné. Obzvlášť v dnešní rozbouřené době, kdy se nesnášenlivost a předsudky na člověka valí ze všech stran. Protestní odchod do šaten sice rasismus na stadionech sám o sobě nevymýtí. Ale nebojovat s ním a neupozornit na něj, by byla chyba.