Útěk při první velké krizi. Škoda, že v sobě Mueller nemá kus Poláka

Vítkovický střelec Peter Mueller je připravený do akce v semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

BLOG KVĚTOSLAVA ŠIMKA | Mít v sobě alespoň kousíček buldočí povahy bývalého vítkovického kapitána Romana Poláka, byl by Peter Mueller za hokejového Boha. I přes těžká zranění, se kterými se v minulosti potýkal, by válel v NHL a extraliga by neměla ani promile naděje, že by se kanonýr jeho kvalit vůbec proháněl po českých ledech.