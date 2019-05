Rozčílil mě Skuhravý. Příchod tohoto trenéra do Dukly se nepovedl | iSport.cz

Nechci tu strašlivou tragédii moc omílat, protože nic smutnějšího jsem dlouho nezažil. S Pepou jsem byl nedávno v pořadu Tiki-Taka. Poznal jsem ho jako tiššího, nicméně velmi sebevědomého kluka s vlastním názorem. To se mi na něm moc líbilo.

Tohle se prostě stát nemělo, proč musel zahynout takhle mladej borec? Samozřejmě si dávám do kupy spoustu souvislostí. Třeba tu, že nechtěl zůstat ve Spartě, protože proti své osobě cítil křivdu a chtěl aspoň částečně narovnat peníze, které brali na Letné nehorázně přeplácení cizinci. Nejstrašnější na tom všem bylo, že měl pravdu. Vždyť ten kluk byl dokonce lepší, nosil pásku…

Se Spartou se nedohodl na podmínkách smlouvy a odešel do Turecka. Vůbec nechci říkat, že na Letné za něco můžou, to proboha vážně ne. Jen poukazuji na to, jak jsou cesty života nevyzpytatelné a někdy i děsně kruté. Když o tom mluvím, úplně se mi podlamují kolena.

Ať je Pepíkovi země lehká!

Upocených pět bodů Dukly

Svými kecy po utkání v Plzni mě rozčílil trenér Dukly Roman Skuhravý. Nejen, že dopředu zabalil nadstavbu, ale dokonce se pouštěl do teorie, že lepší je spadnout než se zachránit. Kde bere jistotu, že za rok z druhé ligy postoupí?

Ať se podívá na Brno, jak tvrdě bojuje a furt je dole. A také ať se zeptá váženého majitele pana Pauknera, zda chce do druhé ligy. To, co Skuhravý řekl, je diletantství a urážka všech fanoušků Dukly i jejich legend.

Nikdo nebyl spokojený, co se na Dukle během jara odehrávalo. Upocených pět bodů z jedenácti zápasů hovoří za vše. Skuhravý chtěl hrát kombinační fotbal, bavit lidi, ale jaksi zapomněl, že by mohl občas vyhrát. Svoji filozofii si navíc velmi nestydatě obhajuje. Mluví z cesty. Příchod tohoto trenéra se nepovedl. V silách Dukly byla baráž, to mi nikdo nevymluví.

Zajímalo by mě, jestli se Hložka zeptali

Víte, co ještě mě zarazilo?

Že Sparta nepustila Adama Hložka na mistrovství Evropy do sedmnácti let s vysvětlením, že má málo lidí. To je neskutečný. Na turnaj do Irska nebereme nejlepšího hráče této generace. Přitom ve stejné situaci byli i Belgičané, jejich kluci také už nakukují do nejvyšší soutěže, ale nikoho ani náhodou nenapadlo, že by je na šampionát nepustil.

Od Sparty je to strašně hloupé. Ke všemu argument, že nemají lidi… Hložek přece není hráč, na kterém třetí mužstvo tabulky stojí. Ano, na svůj věk hraje slušně a sebevědomým projevem přímo udivuje, ale snad si mohl Michal Horňák stáhnout jednoho kluka z juniorky a aféra by byla elegantně vyřešená.

Pro Hložka by přece bylo vyznamenáním jet na první velký turnaj kariéry, navíc by byl kapitán a šéf. V této roli by se mnohému naučil, musel by převzít odpovědnost. V kariéře by to mohl zúročit. Jen doufám, že se Hložka na Spartě zeptali, co by rád. Odpověď by mne fakt zajímala…