Chování střídačky Slavie je za hranou. Snad šéf Tvrdík zareaguje | iSport.cz

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Sedím na zahrádce před svojí hospodou a přemýšlím o té naší lize. Někdo říká závodům na špici dostihy. Zůstanu tedy u této terminologie a tvrdím, že Slavia stále vede o tři koňské délky. Z šesti zápasů by musela ve třech ztratit, respektive dvakrát prohrát a jednou remizovat. A to by zároveň Plzeň musela vše masakrovat. Upřímně říkám, že sešívaní boj o titul zvládnou. Za tím si stojím.

Vím, stát se může cokoliv. Proto je sport tak krásnej, a proto ho tak milujeme. Před námi je poslední kolo základní části a třaskavá nadstavba. Ta bude velice zajímavá. Oba kohouty čekají těžké zápasy. Nicméně Slavia má výhodu Edenu. Tam přivítá Plzeň, stejně tak zřejmě Spartu a Jablonec, což je obrovská výhoda.

Možná se nadějeme nějakého opravdu extrémního překvapení. V koncovkách soutěží k nim každoročně dochází. Příklad? Třeba nedělní vítězství Zlína nad Slavií. Nikomu nepřeju nic zlého, asi se to nestane, ale podobný zápas, kdy trefíte pět tyčí a nedáte deset šancí, občas přijde na každého. Pak uděláte jednu hloupou chybu, soupeř uteče a jste v maléru. Koncentrace, to je aktuální největší přítel vedoucího týmu tabulky.

V souvislosti se Slavií se musím chtě nechtě zmínit o jedné věci, ostatně právě ve Sportu jste na to správně upozornili: zcela nedůstojné chování její lavičky při zápasech. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

Jindra Trpišovský má okolo sebe neustále zpěněné asistenty, vlastně celou střídačku. Zápasy se prožívat mají, ale jinak. Asistenta Zdendu Houšteckého mám rád, je to fotbalový fanatik, bohužel právě on je ovšem příkladem neakceptovatelných divokých výlevů. Stejně tak Pavel Řehák. Celý realizační tým by měl ubrat a přestat reagovat vulgárně, až nesmyslně. Je to fakt za hranou. Nelíbí se to. Ve fotbalovém prostředí se o tom ví dlouho, až teprve teď se to dostalo na veřejnost.

Slyšel jsem o výlevech při derby

Nechci říct, že to ukazuje na inteligenci dotyčných, ale o lecčems to vypovídá. Slyšel jsem o výlevech při derby, stejně tak v nedávném zápase v Mladé Boleslavi. Mluvil jsem s člověkem, který byl na utkání osobně. V tichu tribun slyšel mnohé. Prý se za slávistickou střídačku skoro styděl…

Létalo jedno sprosté slovo za druhým. Ježíš, je pochopitelné, že sem tam něco ulítne. Ke sportu nadávky patří. Nehrajme si na Dušíny. Ovšem nutné je nepřekročit mez. Kluci by si měli také uvědomit, že tyhle věci špiní jejich pracně získaný kredit. A vlastně i celou Slavii.

Docela by mě zajímalo, jak zareaguje šéf Tvrdík . Hádám, že se mu taková propagace červenobílé značky líbit nebude a zasáhne. Snad se na to mrkne a dá to do pořádku. Vím, že Honza Nezmar takový rozhodně není. Jemu se to také nemůže líbit a moc bych se divil, kdyby takové věci schvaloval. On je vyštudovanej, chytrej kluk, umí vystupovat.

Mám radost, když mohu sledovat ve sportu emoce. Třeba právě v Ostravě. Po gólech kluci na sebe naskákali, šíleli nadšením. Tohle chceme vidět a slyšet. To nás všechny opravdu baví. Nechci sledovat hádky mezi střídačkami, nadávky rozhodčím a jiné excesy. Chci si s kamarády povídat o pěkných gólech, výjimečných individuálních výkonech a dramatičnosti soutěže.

Na závěr dodám jednu vtipnou historku na závěr: Sparta čtyřikrát v řadě vyhrála a všichni to spojují s tím, že se náš Štístko ( Vladimír Šmicer ) oblékl do sparťanského… VÍCE ZDE>>>