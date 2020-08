Karanténa se mohla zrušit dřív, teď vrátit lidi do hledišť. Na LM jsem si šmáknul

Zrušili nám karanténu pro sport . Jásám, jsem nadšen. Je to naprosto správné rozhodnutí. Konečně se udělala super věc, jediná možná. Vždyť celý sport byl, a vlastně pořád je, na pokraji úhynu. Dost možná i zkázy. Mám dojem, že fotbal by si nějak poradil. Pohybuje se v něm více peněz, kluby vlastní silní hráči z řad podnikatelů. Ale třeba hokej by zachování současného stavu odprdnul mnohem víc. Normálně mně jich bylo chvílemi líto. A to už vůbec nemluvím o dalších odvětvích. Snad se před námi, co bez sportu nemůžeme existovat, rýsují lepší časy.

Stejně se neubráním dojmu, že se karanténa mohla zrušit dřív a zainteresovaní se mohli ozvat už třeba před prázdninami. Pak by se dohrála FORTUNA:LIGA a my nemuseli přemýšlet nad tím, proč to všechno takhle dopadlo.

Podívejte se, na západ od našich hranic se to také vymyslelo. Vidíme, že se dohraje NHL, NBA, plesáme z návratu Ligy mistrů i Evropské ligy. U nás byla čísla nakažených malá, na státní správu se mohlo zatlačit mnohem časněji.

Přece není možné, aby se kvůli jednomu nakaženému izolovala celá mužstva. Co celá mužstva, vlastně celé kluby i s funkcionáři a realizačními týmy. Sport je obrovskej živel, sledují ho miliony lidí po celém světě. Dělají ho mladí zdraví lidé, navíc ozdravuje celou společnost. To je potřeba si uvědomit.

Myslím, že to naštěstí všichni pochopili. Liga snad začne, jak má. Tedy i se Slavií. To je hrozně dobře. Všichni se na to moc těšíme. Do toho přijdou kvalifikace evropských pohárů, pěkně si pošmákneme.

Sleduju Ligu mistrů, servíruje nám pod nos jeden skvělej zápas vedle druhého. Fanoušci tam nejsou, to mi docela vadí, protože hospody jsou narvané, nákupní centra jakbysmet a to už vůbec nemluvím o koupalištích.

Hraje se přitom na obrovských stadionech, deset tisíc lidí by se tam přece mohlo v klidu dostat, i za dodržení hygienických a protiepidemických opatření. Už minule jsem na to hodně apeloval. Doufám, že se to časem zlepší i u nás.

Lidé nejsou hloupí, nechtějí se chovat jako ovce, situaci rozumí, ale některá rozhodnutí jsou přes čáru. Snad to Babiš s Prymulou pochopí a kromě zrušení karantény vrátí lidi aspoň z padesáti procent do hledišť. Je to jak v zájmu sportu, tak fanoušků.

Představte si, momentálně pobývám s rodinou na Lipně. Přiřítil se ke mně jeden fanda a říká: pane Vízku, moc fandím fotbalu. Jsem nadšený fanoušek Opavy, ale ten konec ligy se mi vůbec nezamlouval. Podle mě to byl podvod na lidi.

Tak jsem mu hned opáčil, ať mi jde z očí, že to tam pěkně zadrbali. Samozřejmě ve srandě. Nicméně i on má pocit, že to všechno nebylo fér. A takových fanoušků není rozhodně málo.

Tak jsme si na závěr upřímného rozhovoru popřáli, ať už se nic takového nestane. Pojďme COVID19 vytlačit do autu. Všem nám to po psychické stránce udělá dobře. Národ to už otravuje, je naštvaný, dokola nadává, že v televizi se o ničem jiném nemluví.

Skončím pozitivně, jelikož se musím vrátit k Lize mistrů. Hraje se na jeden zápas, může se stát úplně všechno. Hned první zápas čtvrtfinále mezi PSG a Atalantou byl nádherný. To jsem si šmáknul, byl jsem moc spokojenej, a to jsem ještě nevěděl, co nás čeká dál. Bayern předčil veškerá očekávání, Barcelonu doslova zesměšnil. A o den později ještě vypadne Manchester City...