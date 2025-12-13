Předplatné

Alpské lyžování
Alpské lyžařky jedou ve švýcarském Svatém Mořici druhý sjezd nové sezony Světového poháru. Na startu nechybí Ester Ledecká, která tentokrát vyrazila na trať jako šestá v pořadí. V pátečním závodě se jí jízda ideálně nepovedla a skončila dvadvacátá, dosáhne dnes na lepší výsledek? ONLINE přenos ze závodu sledujte od 10.45 na iSportu. Program Světového poháru v alpském lyžování ZDE>>>

Sjezd žen, St. Moritz

Páteční program senzačně ovládla legendární Lindsey Vonnová, jež se stala ve 41 letech nejstarší vítězkou závodu Světového poháru. Tentokrát si ovšem další skalp nepřipíše, průběžně však drží skvělé druhé místo. Další česká naděje, teprve mezi elitou začínající třiadvacetiletá Barbora Nováková, skončila při svém debutu na 47. místě.

